НАТО не способна противостоять РФ: россияне сделали выводы из заявления немецкого эксперта об ударе в Сирии

Берлин, 15 апреля. Немецкий корреспондент Ульрих Ладурнер полагает, что ракетные удары, нанесенные по Сирии Соединенными Штатами, Францией и Великобританией, снова выявили неготовность Европейского союза (ЕС) вести какие бы то ни было военные действия. Об этом он написал в материале издания Die Zeit.

По словам журналиста, Брюссель не в состоянии принимать однозначные решения, которых от него требует военная обстановка. Кроме того, продолжает эксперт, не последнюю роль в этом играет раскол в вопросе отношений с Москвой.

Ладурнер напомнил, что когда дело доходит до настоящих военных действий, ЕС моментально выбывает из игры. В качестве примера журналист привел военные операции в Ираке в 2003 году, в Ливии — в 2011 году. Такое же поведение ЕС продемонстрировал накануне, когда Вашингтон и его союзники нанесли ракетные удары по территории Сирии.

Россияне активно обсуждают статью немецкого журналиста и соглашаются с автором материала.

«А ведь тут говорят почти истину. Можно с математической вероятностью, сравнивая «дружескую бомбардировку Белграда» в 1999 году силами НАТО, сравнить с сирийскими результатами. Вывод № 1: Сирия силами своих ПВО сбила от 75 до 85% ракет. Вывод № 2: Россия предупредила, что может активно вмешаться в конфликт, если будут затронуты или поражены ее ВС и ее контингент. Можно даже эти «удары» разложить и по «мощи», и по времени. Вывод: в НАТО не способны противостоять России на данном этапе, когда Россия даже не показала свои современные вооружения. Основной вывод, исходя из аналитических высказываний экспертов НАТО: США очень обеспокоены военно-техническими разработками новейшего оружия России. США за 10 лет оснастили армию НАТО всего 10 видами вооружениями. Россия только в Сирии испытала и ставит на поток более 160 видов», — отметил пользователь.

Напомним, 14 апреля коалиция США нанесла массированные удары по Сирии. В Генштабе САР сообщили, что было выпущено 110 ракет, 71 из которых перехватила сирийская ПВО советского производства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин осудил действия американской коалиции, подчеркнув, что подобными действиями США помогают террористам.