Синоптики предупредили жителей Москвы о неблагоприятной экологической обстановке

Москва, 15 апреля. Теплая погода в воскресенье в Москве будет способствовать ухудшению экологической обстановки. Об этом предупредили в погодном центре «Фобос».

Погоду московском регионе продолжает определять устойчивый антициклон, при этом ожидается небольшая облачность без осадков при слабом западном ветре. Как сообщили синоптики, день в Москве ожидается по-весеннему теплый — воздух прогреется до 15–17 градусов тепла, а в Подмосковье может быть даже теплее в отдельных местах. Атмосферное давление будет снижаться, однако останется выше нормы.

«Синоптическая ситуация будет способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ, и ухудшению экологической обстановки», — отмечают специалисты центра «Фобос».

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало о том, что в Москве и Подмосковье объявлен пожароопасный сезон. Впрочем, в ближайший вторник в столицу придут дожди, а пожарная опасность, соответственно, уменьшится.