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Синоптики предупредили жителей Москвы о неблагоприятной экологической обстановке
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    Синоптики предупредили жителей Москвы о неблагоприятной экологической обстановке

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    Синоптики предупредили жителей Москвы о неблагоприятной экологической обстановке

    Москва, 15 апреля. Теплая погода в воскресенье в Москве будет способствовать ухудшению экологической обстановки. Об этом предупредили в погодном центре «Фобос».

    Погоду московском регионе продолжает определять устойчивый антициклон, при этом ожидается небольшая облачность без осадков при слабом западном ветре. Как сообщили синоптики, день в Москве ожидается по-весеннему теплый — воздух прогреется до 15–17 градусов тепла, а в Подмосковье может быть даже теплее в отдельных местах. Атмосферное давление будет снижаться, однако останется выше нормы.

    «Синоптическая ситуация будет способствовать накоплению в воздухе загрязняющих веществ, и ухудшению экологической обстановки», — отмечают специалисты центра «Фобос». 

    Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало о том, что в Москве и Подмосковье объявлен пожароопасный сезон. Впрочем, в ближайший вторник в столицу придут дожди, а пожарная опасность, соответственно, уменьшится.

    Автор: Валентин Меликов
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