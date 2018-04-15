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Абсурдно и невыполнимо: Пушков отреагировал на ультиматум США к Сирии
Общество
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    Абсурдно и невыполнимо: Пушков отреагировал на ультиматум США к Сирии

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    Абсурдно и невыполнимо: Пушков отреагировал на ультиматум США к Сирии

    Москва, 15 апреля. Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что ультиматум американского Госдепартамента к властям Сирии, по декларированию имеющегося у Сирии химического оружия, абсурден и невыполним. Об этом сенатор написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

    «Госдеп предложил Сирии заявить об имеющемся у нее химическом оружии, иначе ее ждут новые удары. В Госдепе прекрасно понимают, что это требование абсурдно и невыполнимо — Сирия отказалась от химоружия еще в 2013 году», — напомнил Пушков.

    Российский сенатор считает, что США хотят «создать лже-основания для новых ударов по Сирии».

    Ранее официальный представитель дипломатического ведомства США Хизер Науэрт заявила, что для возвращения к политическому процессу нужно, чтобы Дамаск задекларировал якобы находящееся у него химическое оружие.

    Напомним, 14 апреля глава Белого дома Дональд Трамп приказал нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.

    В Генштабе САР сообщили, что в общей сложности было выпущено 110 ракет, в результате инцидента пострадали три мирных жителя. Во время ракетной атаки со стороны США и их союзников сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету «Томагавк» (Tomahawk).

    Российский лидер Владимир Путин резко осудил действия США, Британии и Франции, решительно подчеркнув, что такими действиями западная коалиция лишь помогает террористам.

    Автор: Дана Балан
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