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Не называйте Россию врагом: президент ФРГ назвал главную опасность в «деле Скрипаля»
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    Не называйте Россию врагом: президент ФРГ назвал главную опасность в «деле Скрипаля»

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    Не называйте Россию врагом: президент ФРГ назвал главную опасность в «деле Скрипаля»

    Берлин, 15 апреля. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал волноваться о том, чтобы не случилось отчуждения между жителями западных стран и гражданами России на фоне обострения международной обстановки. Об этом пишет таблоид Bild.

    Он подчеркнул, что Россию нельзя назвать «врагом».

    «Мы не должны Россию в целом, страну и ее народ, объявлять врагами», — подчеркнул президент Германии.

    Штайнмайер добавил, что инцидент в британском городе Солсбери вызывает беспокойство, а главная опасность в «деле Скрипаля» — отчуждение Запада и РФ.

    «Но одинаковым образом нас должно беспокоить быстро растущее отчуждение между Россией и Западом, последствия чего выходят за рамки этого инцидента», — уточнил он.

    Глава ФРГ также считает, что главная цель на сегодняшний день — «противодействовать этому опасному отчуждению».

    Накануне министр дипломатического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что клиническая картина Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери больше соответствует отравлению химическим веществом BZ.

    Не называйте Россию врагом: президент ФРГ назвал главную опасность в «деле Скрипаля»

    Российский министр прокомментировал работу швейцарской лаборатории, которая изучала дело об отравлении Скрипалей.

    «По результатам проведенной экспертизы в пробах найдены следы токсичного химиката BZ, относящегося к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия», — рассказал он.

    Напомним, 4 марта в британском Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ и его дочь Юлия. Британские власти заявили, что Россия якобы причастная к инциденту, Москва категорически отрицает все обвинения и просит предоставить доказательства на этот счет.

    Автор: Дана Балан
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