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Сирия: российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Дамаск
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Дамаск

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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Дамаск

    Дамаск, 15 апреля. В течение минувших суток специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели одну гуманитарную акцию в провинции Дамаск.

    Как сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ, российские военные доставили и распределили в населенном пункте Кисуа продовольственные пакеты, в которых были мясные консервы, сахар и рис.

    Общий вес распределенной гумпомощи составил около 1,9 тонн, продовольственные пакеты получили 445 человек.

    Автор: Валентин Меликов
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