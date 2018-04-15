Сирия: российские военные доставили гумпомощь жителям провинции Дамаск

Дамаск, 15 апреля. В течение минувших суток специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели одну гуманитарную акцию в провинции Дамаск.

Как сообщает информационный бюллетень Минобороны РФ, российские военные доставили и распределили в населенном пункте Кисуа продовольственные пакеты, в которых были мясные консервы, сахар и рис.

Общий вес распределенной гумпомощи составил около 1,9 тонн, продовольственные пакеты получили 445 человек.