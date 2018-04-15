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Сирия: наблюдатели РФ и Турции зафиксировали нарушения перемирия в Латакии и Идлибе
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    Сирия: наблюдатели РФ и Турции зафиксировали нарушения перемирия в Латакии и Идлибе

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    Сирия: наблюдатели РФ и Турции зафиксировали нарушения перемирия в Латакии и Идлибе

    Дамаск, 15 апреля. В настоящее время обстановка в зонах деэскалации на территории Сирии остается стабильной, фиксируются отдельные случаи нарушений. Соответствующее заявление сделало Минобороны РФ в опубликованном информационном бюллетене по Сирии.

    Как сообщают российские военные, в течение минувших суток российская часть комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала три случая нарушения перемирия — все в провинции Латакия. 

    Турецкая часть комиссии за те же сутки зафиксировала две перестрелки, произошедшие на территории зоны деэскалации в провинции Идлиб.

    Напомним, в ночь на субботу силы США, Великобритании и Франции нанесли массированный ракетный удар по объектам на территории Сирии. Сирийские и российские власти осудили действия коалиции США, подчеркнув, что действия против сирийских сил идут на руку террористам.

    Автор: Валентин Меликов
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