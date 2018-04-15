Сирия: наблюдатели РФ и Турции зафиксировали нарушения перемирия в Латакии и Идлибе

Дамаск, 15 апреля. В настоящее время обстановка в зонах деэскалации на территории Сирии остается стабильной, фиксируются отдельные случаи нарушений. Соответствующее заявление сделало Минобороны РФ в опубликованном информационном бюллетене по Сирии.

Как сообщают российские военные, в течение минувших суток российская часть комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала три случая нарушения перемирия — все в провинции Латакия.

Турецкая часть комиссии за те же сутки зафиксировала две перестрелки, произошедшие на территории зоны деэскалации в провинции Идлиб.

Напомним, в ночь на субботу силы США, Великобритании и Франции нанесли массированный ракетный удар по объектам на территории Сирии. Сирийские и российские власти осудили действия коалиции США, подчеркнув, что действия против сирийских сил идут на руку террористам.