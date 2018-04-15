Концерт Бузовой во Владикавказе потребовали отменить из-за «угрозы нравственности»

Владикавказ, 15 апреля. Концерт Ольги Бузовой во Владикавказе должен быть отменен, поскольку те ценности, которые пропагандирует певица и модель, не соответствуют традиционным представлениям осетин. С таким заявлением выступил главный тренер сборной России по вольной борьбе, депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев.

На своей странице Instagram Тедеев написал, что к нему обращаются «возмущенные соплеменники», которые требуют не допустить проведения концерта Бузовой. Тедеев заявил, что абсолютно с ними солидарен и считает недопустимым выступление Бузовой на осетинской земле.