Концерт Бузовой во Владикавказе потребовали отменить из-за «угрозы нравственности»
Владикавказ, 15 апреля. Концерт Ольги Бузовой во Владикавказе должен быть отменен, поскольку те ценности, которые пропагандирует певица и модель, не соответствуют традиционным представлениям осетин. С таким заявлением выступил главный тренер сборной России по вольной борьбе, депутат парламента Северной Осетии Дзамболат Тедеев.
На своей странице Instagram Тедеев написал, что к нему обращаются «возмущенные соплеменники», которые требуют не допустить проведения концерта Бузовой. Тедеев заявил, что абсолютно с ними солидарен и считает недопустимым выступление Бузовой на осетинской земле.
«Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой», — приводит слова парламентария «Газета Кемерова».
Добрый день, дорогие друзья! _ Хочу рассказать о том, что ко мне ежедневно обращаются жители нашей республики, которые обеспокоены предстоящим концертом Ольги Бузовой во Владикавказе. _ Считаю своим долгом дать этому оценку и выразить своё отношение. _ Как и многие из вас, я неравнодушен к происходящим в Северной и Южной Осетии процессам. Равнодушие породило большинство проблем, с которыми сталкиваемся сегодня не только мы, но и весь современный мир. _ Во время предвыборной кампании, на многочисленных встречах с населением, я говорил о том, что буду поднимать волнующие нас вопросы и на заседаниях Парламента, и вне его стен. Если вы следите за моей деятельностью, то знаете, что сказанное в теории, воплощается на практике. Это касается Электроцинка, замаскированных под сауны притонов, загрязнённой реки Ардон и т.д. _ Вот и сейчас, разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей "Дома-2" на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой. _ В связи с этим я буду общаться с организаторами концерта, передам им эту информацию, и надеюсь на их понимание.