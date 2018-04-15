Меню
Происшествия
Крупнейший аэропорт Торонто отменил более 400 рейсов из-за ледяного дождя и тумана
Новости Сирии
Асад обсудил ракетный удар по Сирии с российскими парламентариями
Следующая новость
Загрузка...

    Крупнейший аэропорт Торонто отменил более 400 рейсов из-за ледяного дождя и тумана

    37

    Крупнейший аэропорт Торонто отменил более 400 рейсов из-за ледяного дождя и тумана
    Оттава, 15 апреля. Ледяной дождь и туман парализовал работу крупнейшего аэропорта канадского города Торонто «Пирсон». В результате непогоды отменены более 430 рейсов, в городе произошли сотни ДТП, университеты и колледжи отменяют занятия.

    По последним данным, отменены более 210 прибывающих и более 220 вылетающих авиарейсов, уточняет телеканал CBS. Представители аэропорта в официальном Twitter приносят извинения за изменения в расписании из-за продолжающихся в регионе ледяных дождей, а также заверяют, что делают все возможное, чтобы расчистить взлетно-посадочные полосы и нормализовать работу аэровокзала.

    «Будьте готовы к значительным задержкам и отменам. Пожалуйста, проверяйте статус своего рейса у авиаперевозчиков, либо на сайте TorontoPearson.com», — говорится в сообщении.

    По данным другого телеканала CTV, из-за обледенелого дорожного полотна в Торонто и пригородах за сутки произошло более 550 ДТП. Из-за сложных погодных условий водителей автомобилей призывают не пользоваться личным транспортом. Кроме того, представители энергосетевой компании Hydro One сообщили, что непогода оставила без света около 6 тыс. человек.

    В начале февраля ледяные дожди и  непрекращающиеся снегопады обрушились на Москву. Из-за образовавшегося гололеда и снежной «каши» движение на дорогах также было сильно затруднено. Об одном из дорожных инцидентов сообщал информационное агентство «Ура.ру». По данным ИА, пассажиры автобуса, который застрял в снегу, вытолкали транспорт, чтобы продолжить путь.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    7:16   15 Апреля 2018
    10550
    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    6:29   15 Апреля 2018
    4258
    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

    23:13   14 Апреля 2018
    3089
    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    21:00   14 Апреля 2018
    3528