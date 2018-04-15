Крупнейший аэропорт Торонто отменил более 400 рейсов из-за ледяного дождя и тумана



Оттава, 15 апреля. Ледяной дождь и туман парализовал работу крупнейшего аэропорта канадского города Торонто «Пирсон». В результате непогоды отменены более 430 рейсов, в городе произошли сотни ДТП, университеты и колледжи отменяют занятия.

По последним данным, отменены более 210 прибывающих и более 220 вылетающих авиарейсов, уточняет телеканал CBS. Представители аэропорта в официальном Twitter приносят извинения за изменения в расписании из-за продолжающихся в регионе ледяных дождей, а также заверяют, что делают все возможное, чтобы расчистить взлетно-посадочные полосы и нормализовать работу аэровокзала.

«Будьте готовы к значительным задержкам и отменам. Пожалуйста, проверяйте статус своего рейса у авиаперевозчиков, либо на сайте TorontoPearson.com», — говорится в сообщении.

Freezing rain continues across the region. Staff are working hard to clear the area. Please be prepared for significant delays and slow operations this evening. Check your flight status with your airline or at https://t.co/3zG1zUKFDn. https://t.co/B19yai5ygP — Toronto Pearson (@TorontoPearson) April 15, 2018

По данным другого телеканала CTV, из-за обледенелого дорожного полотна в Торонто и пригородах за сутки произошло более 550 ДТП. Из-за сложных погодных условий водителей автомобилей призывают не пользоваться личным транспортом. Кроме того, представители энергосетевой компании Hydro One сообщили, что непогода оставила без света около 6 тыс. человек.

#CityofTO When traffic lights are down please use the four-way stop procedure. Yield to other drivers if you're unsure who has the right of way.



Drivers please slow down and use caution. pic.twitter.com/DtQXvX5hhX — TO Transportation (@TO_Transport) April 15, 2018

В начале февраля ледяные дожди и непрекращающиеся снегопады обрушились на Москву. Из-за образовавшегося гололеда и снежной «каши» движение на дорогах также было сильно затруднено. Об одном из дорожных инцидентов сообщал информационное агентство «Ура.ру». По данным ИА, пассажиры автобуса, который застрял в снегу, вытолкали транспорт, чтобы продолжить путь.