Лавры РФ не дают им покоя: в СФ отреагировали на проект резолюции коалиции США по Сирии

Москва, 15 апреля. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на сообщения о том, что США и их союзники передали странам — членам Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии после того, как была отвергнута версия РФ, осуждающая ракетные удары по САР.

По его словам, успехи России в урегулировании ситуации в Сирии не дают покоя Вашингтону и его союзникам.

«Скорее всего, они хотят, чтобы Россия перестала играть главенствующую роль в сирийском урегулировании. Лавры нашей страны, как победительницы в конфликте с ИГ (террористическая группировка запрещена в России), не дают им покоя», — считает сенатор.

Он подчеркнул, что, если в новом проекте резолюции США и их союзников будут закреплены утверждения о том, что в сирийском городе Дума 7 апреля якобы произошла «химическая атака», то это позволит им оправдать свои враждебные действия, передает RT.

Джабаров пояснил, что действия США, Франции и Великобритании могут посчитать «правильными», если «данная фраза пройдет в резолюции».

«Если эта фраза пройдет в резолюции, то получается, что действия британцев, американцев и французов были правильными. А Асад... должен немедленно покинуть политическую сцену...», — резюмировал сенатор.

Напомним, ранее агентство AFP сообщило, что Париж, Лондон и Вашингтон передали странам — членам Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по САР.

В минувшую субботу коалиция США нанесла массированный ракетный удар по Сирии. Системы сирийской ПВО перехватили 71 крылатую ракету «Томагавк». В сирийском Генеральном штабе уточнили, что было выпущено 110 ракет, в результате удара пострадали три мирных жителя.

Глава российского государства Владимир Путин осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что такими действиями коалиция только помогает террористам.