Сирия, 15 апреля. ИГИЛовцы атаковали САА в Дейр-эз-Зоре, воспользовавшись ударами США. САА передислоцировала дополнительные части в южные районы Дамаска. «Нусра»*** и «Тахрир Сурия» возобновили бои на юге провинции Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили дополнительные подразделения на юг от Дамаска.

«Исламское государство»1: активизировало боевые действия в районе Меядина и Абу Кемаля в провинции Дейр-эз- Зор.

«Джебхат Тахрир Сурия»: возобновила бои с «Ан-Нусрой» у города Дарат Изза на западе Алеппо; подверглась нападению «Тахрир Аш-Шам» в южной части Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в районе Туркоманских гор на севере Латакии; противостоит САА в районе города Аль-Хула в северной части Хомса; ударила по позициям САА на севере Хамы.

Провинция Дамаск

Как передает военный источник в сети Twitter (TomtheBasedCat), новые подкрепления Сирийской арабской армии (САА) продолжают прибывать в южные районы Дамаска в преддверии грядущих столкновений с радикалами «Исламского государства», базирующимися недалеко от лагеря для палестинских беженцев «Аль-Ярмук». Напомним, накануне противники вели перестрелки у линии соприкосновения сил. Несмотря на предыдущие попытки правительственных войск прийти к мирному соглашению с боевиками, лидеры группировки не прекращали периодически обстреливать мирные районы столицы, что вынудило силы САР начать подготовку к полномасштабному наступлению.

Провинция Латакия

Информационный портал Emaan News Center сообщает о том, что части Сирийской арабской армии (САА) открыли ответный огонь по укрепрайонам исламистов террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» в районе Туркоманских гор. Днем ранее боевики, дислоцирующиеся на данных территориях, нанесли удары по позициям правительственных подразделений недалеко от населенного пункта Шир Аль-Сахаб. Хотя Латакия относится к числу наиболее безопасных регионов Сирийской Арабской Республики (САР), в северной части провинции в последнее время участились стычки между исламистами вооруженной оппозиции и войсками САР.

Провинция Алеппо

После сообщений о разведывательных операциях «Джебхат Ан-Нусры»1 в районе города Дарат Изза, расположенного к западу от административного центра провинции, поступила информация о том, что силы «Тахрир Аш-Шам» возобновили столкновения с боевиками «Джебхат Тахрир Сурии». Согласно данным новостного портала Emaan News Center, междоусобные бои в рядах вооруженной оппозиции отмечаются в окрестностях ключевого города. Напомним, группировка «Тахрир Сурия» была образована 19 февраля в результате слияния формирований «Ахрар Аш-Шам» и «Харакат Нур Эд-Дин Аз-Зенки» и в течение месяца отбила у «Ан-Нусры» значительные территории как в провинции Алеппо, так и в Идлибе.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс вновь отмечается противостояние между силами Башара Асада и отрядами антиправительственного формирования «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой». Оппозиционный интернет-портал Emaan News Center передает, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреляла укрепления исламистов «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 на окраине населенного пункта Аль-Хула, после чего на подступах к городу произошли вооруженные столкновения. Информации о потерях сторон пока не поступало. Напомним, северная часть региона входит в одну из зон деэскалации, однако режим тишины не распространяется на террористов «Джебхат Ан-Нусры».

Провинция Дейр-эз-Зор

В провинции Дейр-эз-Зор внезапно активизировались подпольные группы террористов «Исламского государства». Медиа-портал Furat, подконтрольный ИГИЛ1, сообщает о том, что боевики обстреляли из минометов опорные пункты Сирийской арабской армии (САА) недалеко от города Абу Кемаль вблизи сирийско-иракской границы. Кроме того, ИГИЛовцы предприняли попытку нападения в районе населенного пункта Меядин, передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24). Местные активисты заявляют, что атаки террористов участились после ударов со стороны международной коалиции во главе с США. Напомним, силы западного альянса выпустили по территории САР 110 ракет, в результате чего ранения получили три мирных жителя. Воспользовавшись ситуацией, «спящие ячейки» ИГИЛ интенсифицировали свои вылазки.

Провинция Идлиб

В южной части региона не утихают вооруженные столкновения между исламистскими группировками «Тахрир Аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». Противники ведут бои в окрестностях города Маарет Ан-Нуман. По информации Twitter-канала (JAN_Violations), радикалы «Ан-Нусры» попытались штурмовать город после ракетного обстрела, однако атака была отбита. Таким образом, временное перемирие, установившееся между противниками, было сорвано в очередной раз. Сведения о потерях сторон пока уточняются.

Провинция Хама

Исламисты «Джебхат Ан-Нусры» продолжают провоцировать столкновения на севере Хамы. Как передает агентство новостей Emaan News Center, боевики обстреляли опорные правительственных подразделений на горе Абу Дарда. В ответ Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по огневым позициям исламистов вблизи населенных пунктов Кафр Зета, Акраб, Таль Хаваш и Тулюль Аль-Хамар. Кроме того, под ударом оказались укрепрайоны радикалов недалеко от города Харб Нафса на юге провинции. О потерях со стороны «Тахрир Аш-Шам» пока не сообщалось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)