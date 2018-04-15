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Донбасс: киевские силовики трижды обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: киевские силовики трижды обстреляли территорию ЛНР

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    Донбасс: киевские силовики трижды обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 15 апреля. В течение минувших суток подразделения ВСУ трижды открывали огонь по территории Луганской народной республики.

    Как сообщает Луганский информационный центр, под обстрелами оказались районы поселка городского типа Калиново и села Нижнее Лозовое на востоке ЛНР, а также села Калиновка на юге народной республики.

    По данным луганских военных, в ходе обстрелов киевские войска использовали тяжелые минометы, а также стрелковое оружие и станковые противотанковые и автоматические гранатометы СПГ и АГС.

    Как отмечает инфоцентр, обстрелы с украинской стороны стали очередным нарушением условий «пасхального перемирия».

    Автор: Валентин Меликов
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