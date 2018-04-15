Донбасс: киевские силовики трижды обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 15 апреля. В течение минувших суток подразделения ВСУ трижды открывали огонь по территории Луганской народной республики.

Как сообщает Луганский информационный центр, под обстрелами оказались районы поселка городского типа Калиново и села Нижнее Лозовое на востоке ЛНР, а также села Калиновка на юге народной республики.

По данным луганских военных, в ходе обстрелов киевские войска использовали тяжелые минометы, а также стрелковое оружие и станковые противотанковые и автоматические гранатометы СПГ и АГС.

Как отмечает инфоцентр, обстрелы с украинской стороны стали очередным нарушением условий «пасхального перемирия».