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Один рабочий оказался под завалом при обрушении в ростовской шахте «Дальняя»
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    Один рабочий оказался под завалом при обрушении в ростовской шахте «Дальняя»

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    Один рабочий оказался под завалом при обрушении в ростовской шахте «Дальняя»
    Ростов-на-Дону, 15 апреля. Один человек может находиться под завалами после обрушения в шахте «Дальняя» в Ростовской области. Сейчас на месте происшествия работают два отделения горноспасателей.

    ЧП произошло в Красносулинском районе. Шахта относится к ОАО «Донской антрацит». По данным источника в экстренных службах региона, монтируемая в забое кровля рухнула на глубине 800 метров. «На поверхность выведены трое рабочих, находившихся в забое. Под завалами находится одни человек», — уточнил собеседник РИА Новости.

    В начале февраля портал «Ура.ру» сообщал о трагедии на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. В момент обрушения под землей находились 125 человек, из них восемь — непосредственно на аварийном участке. В результате один человек погиб и еще один пострадал.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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