Один рабочий оказался под завалом при обрушении в ростовской шахте «Дальняя»



Ростов-на-Дону, 15 апреля. Один человек может находиться под завалами после обрушения в шахте «Дальняя» в Ростовской области. Сейчас на месте происшествия работают два отделения горноспасателей.

ЧП произошло в Красносулинском районе. Шахта относится к ОАО «Донской антрацит». По данным источника в экстренных службах региона, монтируемая в забое кровля рухнула на глубине 800 метров. «На поверхность выведены трое рабочих, находившихся в забое. Под завалами находится одни человек», — уточнил собеседник РИА Новости.

В начале февраля портал «Ура.ру» сообщал о трагедии на шахте «Осинниковская» в Кемеровской области. В момент обрушения под землей находились 125 человек, из них восемь — непосредственно на аварийном участке. В результате один человек погиб и еще один пострадал.