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В Черногории стартовали выборы президента
Политика
В Черногории стартовали выборы президента
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    В Черногории стартовали выборы президента

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    В Черногории стартовали выборы президента

    Белград, 15 апреля. Избирательные участки для выборов президента открылись в Черногории. Об этом в воскресенье сообщает Государственная избирательная комиссия государства.

    Отмечается, что голосование стартовало в 07.00 по местному времени (08.00 по московскому времени) и завершится в 20.00 (21.00 мск).

    Всего в воскресенье открылось 1,2 тыс. избирательных участков. Отдать свой голос за президента страны, согласно данным избирательной комиссии Черногории, смогут свыше 532 тыс. граждан.

    Ранее избирательная комиссия одобрила семь кандидатов в президенты страны.

    Сообщалось, что лидером президентской гонки остается глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который де-факто правит государством в течение 26 лет. Он уже занимал пост президента страны и неоднократно — премьер-министра Черногории.

    Также стоит отметить, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то через 14 дней состоится второй тур голосования.

    Автор: Дана Балан
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