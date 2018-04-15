В Черногории стартовали выборы президента

Белград, 15 апреля. Избирательные участки для выборов президента открылись в Черногории. Об этом в воскресенье сообщает Государственная избирательная комиссия государства.

Отмечается, что голосование стартовало в 07.00 по местному времени (08.00 по московскому времени) и завершится в 20.00 (21.00 мск).

Всего в воскресенье открылось 1,2 тыс. избирательных участков. Отдать свой голос за президента страны, согласно данным избирательной комиссии Черногории, смогут свыше 532 тыс. граждан.

Ранее избирательная комиссия одобрила семь кандидатов в президенты страны.

Сообщалось, что лидером президентской гонки остается глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович, который де-факто правит государством в течение 26 лет. Он уже занимал пост президента страны и неоднократно — премьер-министра Черногории.

Также стоит отметить, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, то через 14 дней состоится второй тур голосования.