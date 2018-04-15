Политика России: Итоги за неделю

Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Светлой Пасхи. В своей речи президент России отметил, что праздник Пасхи олицетворяет торжество жизни, добра и любви; пробуждает веру, надежду и стремление творить благие дела, помогая ближним. Глава государства присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В среду Владимир Путин в Александровском зале Большого Кремлевского дворца принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств. Документы президенту России вручили 17 новых глав дипломатических миссий. Среди них послы Австрии, Италии и Черногории. В рамках встречи Владимир Путин обратился к дипломатам с речью, посвященной взаимоотношениям России с вышеперечисленными странами. В завершение приема участвовавшие в нем послы сделали памятное фото с главой российского государства.

Дмитрий Медведев представил в Госдуме результаты работы правительства с 2012 года и ответил на вопросы депутатов. В частности, премьер-министр заявил, что Россия справится с давлением новых санкций США и обратит их на пользу собственной экономики. В 2018 году на повышение зарплат бюджетников будет выделено дополнительно свыше 136 млрд. рублей. К тому же, по словам главы кабмина, экономика России достойно прошла стресс-тест последних лет и готовится к ответам на глобальные вызовы. Были затронуты и другие темы, в частности демографическая политика и образование.

В Тегеране прошло совместное заседание комитета Государственной Думы России по международным делам и комиссии иранского Собрания исламского совета по национальной безопасности. Парламентарии обсудили сотрудничество между странами в экономической сфере и в области ядерной энергетики, проблему урегулирования ситуации в Сирии и ряд других вопросов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер исламского совета Ирана Али Лариджани возглавили созданную парламентскую комиссию по сотрудничеству. Предполагается, что совет будет проводить свои заседания раз в год поочередно на территории России и Ирана.

Сергей Лавров провел переговоры с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо. Важное место в повестке было отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования. Кроме того, дипломаты обсудили и другие внешнеполитические вопросы. Среди них, в частности, ситуация на Ближнем Востоке и реализация плана действий по иранской ядерной программе. Глава российского дипломатического ведомства поблагодарил северокорейского коллегу за визит и пообещал, что Москва продолжит «оказывать гуманитарное содействие КНДР».

В Совете Федерации прошел закрытый показ фильма Константина Хабенского «Собибор» про восстание в нацистском концлагере в Польше в 1943 году под руководством офицера Александра Печерского. В ходе видеомоста спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн обсудили фильм, а также вопросы исторического прошлого. Участники показа сошлись во мнении, что картина вышла очень тяжелая. Валентина Матвиенко даже призналась, что смотрела фильм в три приема, потому что кровь в жилах стыла от ужаса и злодеяний нацистов.

Фракция партии «Единая Россия» выдвинула экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева кандидатом на должность председателя Совета народных депутатов региона. По итогам тайного голосования, в котором приняли участие 39 присутствовавших на сессии депутатов, Тулеев избран главой облсовета. Напомним, после крупного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого 64 человека погибли и 79 пострадали, Тулеев досрочно сложил полномочия губернатора Кемеровской области.

Владимир Жириновский предложил вывозить мусор в тундру, если не будут построены современные мусоросжигательные заводы. Глава ЛДПР напомнил, что Россия — «огромная страна», и предложил вывозить мусор «туда, где никто не живет». Как заявил Жириновский, в тундре некому проводить митинги и туда не поедет московская оппозиция.

«Они же не доберутся ни на оленях, ни пешком», — заявил Владимир Вольфович.

А вот представители КПРФ внесли в Госдуму законопроект о выходе России из Всемирной торговой организации. По мнению депутатов, очевидных выгод от присутствия России в ВТО нет, а саму организацию используют как инструмент давления на Россию. Коммунисты уже вносили на рассмотрение Госдумы законопроект о выходе России из ВТО в январе, однако тогда документ был возвращен его авторам.

Ну а Григорий Явлинский отметил на минувшей неделе свое 66-летие. И одним из подарков стало отречение соратника по партии Михаила Амосова от лидера «Яблока». Депутат петербургского парламента не собирается больше оказывать поддержку одному из основателей партии «Яблоко» и ее кандидату на прошедших президентских выборах. При этом народный избранник не планирует покидать фракцию, несмотря на то, что ее руководство на стороне Явлинского.