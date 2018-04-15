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Швейцарская лаборатория отреагировала на заявление Лаврова о химоружии НАТО в деле Скрипаля
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    Швейцарская лаборатория отреагировала на заявление Лаврова о химоружии НАТО в деле Скрипаля

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    Швейцарская лаборатория отреагировала на заявление Лаврова о химоружии НАТО в деле Скрипаля

    Берн, 15 апреля. Специалисты швейцарской лаборатории в городе Шпиц прокомментировали заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова. Через Twitter лаборатория заявила о том, что только Организация по запрещению химического оружия имеет возможность делать выводы по веществу, которым был отправлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

    Напомним, ранее Лавров заявил, что выводы уполномоченной ОЗХО лаборатории в Шпице указывают на сходство симптомов отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с симптомами воздействия химического агента BZ, который стоял на вооружении стран НАТО — США и Великобритании — и никогда не производился в России. 

    «Только ОЗХО может комментировать данные выводы, — заявила пресс-служба швейцарской лаборатории. — Однако мы можем повторить то, что мы заявляли 10 дней назад: мы не сомневаемся в выводах лаборатории Портон-Даун, которая определила присутствие вещества «Новичок». Лаборатория Портон-Даун — как и лаборатория в Шпице — является сертифицированной лабораторией ОЗХО. Стандарты исследований являются столь жесткими, что выводам можно доверять».

    Швейцарская лаборатория отреагировала на заявление Лаврова о химоружии НАТО в деле Скрипаля

    Автор: Валентин Меликов
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