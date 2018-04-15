Антипасху отмечают православные христиане в России

Москва, 15 апреля. Антипасху отмечают в воскресенье, 15 апреля, православные христиане в России. Именно так в церковном календаре называется первое воскресенье после Пасхи — также его называют Фоминой неделей.

В названии праздника присутствует приставка «анти», которая означает «вместо» или «напротив», однако она имеет и несколько иное значение. В данном контексте речь идет о «второй» Пасхе.

Как рассказал клирик Саратовской епархии, протоиерей Владимир Пархоменко, антипасха — очень важное церковное торжество.

«Антипасха — особое торжество в церкви, сугубая радость, поскольку вспоминается явление Христа апостолам. На восьмой день после Пасхи Спаситель второй раз явился своим ученикам, собравшимся вместе. На этот раз, чтобы удостоверить Фому в своем воскресении», — подчеркнул он.

Напомним, 8 апреля православные христиане отметили Пасху.