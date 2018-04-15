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Антипасху отмечают православные христиане в России
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    Антипасху отмечают православные христиане в России

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    Антипасху отмечают православные христиане в России

    Москва, 15 апреля. Антипасху отмечают в воскресенье, 15 апреля, православные христиане в России. Именно так в церковном календаре называется первое воскресенье после Пасхи — также его называют Фоминой неделей.

    В названии праздника присутствует приставка «анти», которая означает «вместо» или «напротив», однако она имеет и несколько иное значение. В данном контексте речь идет о «второй» Пасхе.

    Как рассказал клирик Саратовской епархии, протоиерей Владимир Пархоменко, антипасха — очень важное церковное торжество.

    «Антипасха — особое торжество в церкви, сугубая радость, поскольку вспоминается явление Христа апостолам. На восьмой день после Пасхи Спаситель второй раз явился своим ученикам, собравшимся вместе. На этот раз, чтобы удостоверить Фому в своем воскресении», — подчеркнул он.

    Напомним, 8 апреля православные христиане отметили Пасху.

    Автор: Дана Балан
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