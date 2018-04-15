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Донбасс: в ДНР заявили, что ВСУ обстреляли окраины Горловки
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    Донбасс: в ДНР заявили, что ВСУ обстреляли окраины Горловки

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    Донбасс: в ДНР заявили, что ВСУ обстреляли окраины Горловки

    Донецк, 15 апреля. В Совместном центре по контролю и координации прекращения огня в Донбассе заявили, что утром в воскресенье украинские силовики открыли минометный огонь по окраинам Горловки, которая находится на территории ДНР. Под огнем ВСУ оказались еще несколько несколько населенных пунктов на не контролируемой Киевом территории Донбасса.

    Как сообщили в СЦКК, сегодня утром подразделения ВСУ открывали огонь по поселкам Зайцево, выпустив 20 мин калибра 120 мм, и Доломитное, выпустив 10 снарядов из тяжелого миномета. Об этом сообщил представитель ДНР в СЦКК.

    Кроме того, украинские силовики открыли огонь по поселку Железная Балка из зенитной установки и вооружения БМП. 

    На данный момент нет информации о жертвах и пострадавших в результате обстрелов с украинской стороны.

    Автор: Валентин Меликов
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