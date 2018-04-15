Назван топ-5 лучших отечественных внедорожников на вторичном рынке

Москва, 15 апреля. Автомобильные аналитики проанализировали рынок транспортных средств с пробегом и составили рейтинг лучших российских внедорожников.

По имеющимся данным, в топ-5 вошли машины, которые реализуются на вторичном рынке. Лидером рейтинга стал внедорожник Lada 4х4. В настоящее время автомобиль отечественного концерна «АвтоВАЗ» можно купить на вторичном рынке за 400 тысяч рублей.

Второе место в списке, по словам экспертов, досталось Chevrolet Niva. Аналитики отметили, что 1,7-литровый двигатель с производительностью 80 лошадиных сил сильно устарел.

«Бронза» списка отправилась к внедорожнику УАЗ «Патриот». Четвертую строчку разделили ГАЗ 4WD и Соболь 4х4, а замкнул топ-5 УАЗ 2206