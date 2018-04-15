Меню
Экономика
Назван топ-5 лучших отечественных внедорожников на вторичном рынке
Политика
В Черногории стартовали выборы президента
Следующая новость
Загрузка...

    Назван топ-5 лучших отечественных внедорожников на вторичном рынке

    31

    Назван топ-5 лучших отечественных внедорожников на вторичном рынке

    Москва, 15 апреля. Автомобильные аналитики проанализировали рынок транспортных средств с пробегом и составили рейтинг лучших российских внедорожников.

    По имеющимся данным, в топ-5 вошли машины, которые реализуются на вторичном рынке. Лидером рейтинга стал внедорожник Lada 4х4. В настоящее время автомобиль отечественного концерна «АвтоВАЗ» можно купить на вторичном рынке за 400 тысяч рублей.

    Назван топ-5 лучших отечественных внедорожников на вторичном рынке

    Второе место в списке, по словам экспертов, досталось Chevrolet Niva. Аналитики отметили, что 1,7-литровый двигатель с производительностью 80 лошадиных сил сильно устарел.

    «Бронза» списка отправилась к внедорожнику УАЗ «Патриот». Четвертую строчку разделили ГАЗ 4WD и Соболь 4х4, а замкнул топ-5 УАЗ 2206

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    6:29   15 Апреля 2018
    3038
    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

    23:13   14 Апреля 2018
    2628
    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    21:00   14 Апреля 2018
    3308
    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    20:55   14 Апреля 2018
    4830