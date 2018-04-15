Эксперты назвали самые часто ломающиеся смартфоны в России

Москва, 15 апреля. Специалисты на рынке электронных гаджетов проанализировали рынок ремонта смартфонов в России, для того, чтобы выяснить, какие марки телефонов владельцы чаще всего вынуждены носить в ремонт.

Результаты оказались вполне ожидаемыми — чаще всего в ремонт отправляются устройства, производимые американской компанией Apple. Для россиян iPhone даже старых моделей достаточно дороги, чтобы их невозможно было сразу заменить, а хотелось попользоваться еще — и при этом из строя выходит 29% телефонов от Apple.

На первых местах в рейтинге частоты ремонта оказались смартфоны iPhone 5 и iPhone 6, а следом за ними — iPhone 5s, iPhone 6s и iPhone 4s.

Лишь на шестое место в рейтинге частоты ремонта вышли популярные в России смартфоны от Samsung — чаще всего ломаются Samsung Galaxy A5, который вышел на рынок в 2017 году, и Galaxy S7, отмечает «Коммерсант». В целом в ремонт приходится нести каждый пятый — 20% — смартфон от Samsung.

Китайские модели — Xiaomi, Huawei, Lenovo,Meizu и LeEco — несут в ремонт реже, однако это не потому, что они отличаются особой надежностью, а скорее из-за их низкой стоимости. При этом реже всего в ремонт в России несут устройства от Sony, LG, Nokia, Motorola и Fly.