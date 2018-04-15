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Сирия: стала известна возможная дата переговоров по западному проекту резолюции СБ ООН
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    Сирия: стала известна возможная дата переговоров по западному проекту резолюции СБ ООН

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    Сирия: стала известна возможная дата переговоров по западному проекту резолюции СБ ООН

    Нью-Йорк, 15 апреля. Переговоры по внесенному Парижем, Лондоном и Вашингтоном проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Сирийской Арабской Республике собираются начать в понедельник, 16 апреля. Об этом рассказал дипломат одной из западных стран.

    «Переговоры начнутся в понедельник», — отметил источник агентства ТАСС.

    Впрочем, собеседник не уточнил, когда именно соавторы проекта резолюции намерены вынести его на голосование.

    Ранее информационное агентство AFP сообщало, что Франция, Британия и США передали странам-членам СБ ООН наброски документа, в котором осуждается применение химического оружия в САР, в том числе еще неподтвержденный инцидент в сирийской Думе 7 апреля, и предусматривается формирование механизма для расследования таких ситуаций. Проект, подготовкой которого занимались французские власти, призывает официальный Дамаск к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

    В минувшую субботу, 14 апреля, СБ ООН провел по запросу Москвы экстренное заседание после нанесения коалицией США несанкционированных ударов по Сирии в ответ на предполагаемую «химическую атаку» в Думе. В ходе встречи был рассмотрен российский проект резолюции, осуждающей нарушение Устава ООН западными государствами и требующий воздержаться от подобных действий в будущем.

    Напомним, в сирийском Генштабе уточнили, что в общей сложности по САР было выпущено 110 ракет, в результате инцидента пострадали три мирных жителя.

    Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что подобными действиями коалиция только помогает террористам. Кроме того, глава государства отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

    В ходе ракетной атаки со стороны сил коалиции США, Великобритании и Франции сирийская ПВО советского производства сумела перехватить 71 крылатую ракету «Томагавк».

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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