Сирия: стала известна возможная дата переговоров по западному проекту резолюции СБ ООН

Нью-Йорк, 15 апреля. Переговоры по внесенному Парижем, Лондоном и Вашингтоном проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Сирийской Арабской Республике собираются начать в понедельник, 16 апреля. Об этом рассказал дипломат одной из западных стран.

«Переговоры начнутся в понедельник», — отметил источник агентства ТАСС.

Впрочем, собеседник не уточнил, когда именно соавторы проекта резолюции намерены вынести его на голосование.

Ранее информационное агентство AFP сообщало, что Франция, Британия и США передали странам-членам СБ ООН наброски документа, в котором осуждается применение химического оружия в САР, в том числе еще неподтвержденный инцидент в сирийской Думе 7 апреля, и предусматривается формирование механизма для расследования таких ситуаций. Проект, подготовкой которого занимались французские власти, призывает официальный Дамаск к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В минувшую субботу, 14 апреля, СБ ООН провел по запросу Москвы экстренное заседание после нанесения коалицией США несанкционированных ударов по Сирии в ответ на предполагаемую «химическую атаку» в Думе. В ходе встречи был рассмотрен российский проект резолюции, осуждающей нарушение Устава ООН западными государствами и требующий воздержаться от подобных действий в будущем.

Напомним, в сирийском Генштабе уточнили, что в общей сложности по САР было выпущено 110 ракет, в результате инцидента пострадали три мирных жителя.

Президент РФ Владимир Путин осудил действия Вашингтона, Лондона и Парижа, подчеркнув, что подобными действиями коалиция только помогает террористам. Кроме того, глава государства отметил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

В ходе ракетной атаки со стороны сил коалиции США, Великобритании и Франции сирийская ПВО советского производства сумела перехватить 71 крылатую ракету «Томагавк».