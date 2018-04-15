Тема недели: Атака США на Сирию

Ситуация, сложившаяся после сообщения о применении химического оружия в сирийском городе Дума, на этой неделе стала для мирового сообщества настоящей проверкой на прочность. И, похоже, что проверку эту мир проходит не лучшим образом.

Ранним утром 14 апреля коалиция США, Великобритании и Франции нанесла ракетный удар по объектам в районе Дамаска и Хомса. Такого напряжения, по заявлению Дональда Трампа, опубликованному в Twitter, не было и во время «холодной войны». И это очень похоже на правду.

По целям на территории Сирийской Арабской Республики выпущено более сотни ракет. Уже известно о пострадавших среди мирного населения. Но обо всем по порядку.

В конце прошлой недели на информационных ресурсах, принадлежащих сирийской оппозиции и боевикам, появилась информация о применении в городе Дума химического оружия. Якобы правительственные войска сбросили на головы противников и местных жителей бомбы, начиненные хлором и зарином. В результате пострадали сотни и погибли десятки человек. Об этом сообщили так называемые «Белые каски». Все подтверждения, предоставленные миру, также исходили из оппозиционных источников.

Стоит отметить, даже террористы, которые складывали оружие и покидали зону боевых действий в результате переговоров, проводимых российским Центром по примирению враждующих сторон, сообщали, что «Белым каскам» доверять не стоит.

Российская сторона еще в марте предупреждала о том, что готовятся провокации. Тогда, в середине первого весеннего месяца, в оставленном боевиками Афтрисе (предместье Дамаска) была обнаружена лаборатория по производству химического оружия. От Афтриса до Думы, к слову, можно за два часа дойти неторопливым шагом.

Всемирная организация здравоохранения распространила релиз, согласно которому после 7 апреля к врачам за помощью обратились более 500 человек с признаками воздействия отравляющих веществ. Но и здесь не оказалось прямых доказательств.

Во вторник представители стран Организации Объединенных Наций, входящих в Совет Безопасности, собрались обсудить сложившуюся ситуацию. На заседании было сломано немало копий. Постпред России Василий Небензя представил два проекта резолюций, один из которых предлагал новый механизм расследования произошедшего в Думе.

Вторая инициатива, предложенная Швецией и доработанная Россией, лишь поддерживала действия ОЗХО в Восточной Гуте. Однако обе они были отклонены при участии Великобритании и Соединенных Штатов. Не прошла, впрочем, и американская резолюция — Россия использовала свое право «вето».

Такое решение принято вовсе не из вредности. Как пояснил Небензя, этот проект не мог быть принят, ведь он требовал многих месяцев на одну лишь разработку механизма проведения проверки. Кроме того, «против» проголосовал представитель Боливии, Китай воздержался.

Да и все это заседание было, судя по всему, лишь имитацией того, что Запад заинтересован в расследовании. Постпред России даже поинтересовался у коллег, зачем им, собственно, какое-то расследование, если у них уже заранее готов ответ?

«Вам это расследование не нужно. Ничего слышать вы не хотите. Не хотите слышать, что в Думе не обнаружено никаких следов химической атаки. Все это время вы просто искали предлог. Вот он и был любезно предоставлен провокаторами из «Белых касок». Это все напоминает какое-то весеннее обострение», — подчеркнул Небензя.

Пока Совбез ООН спорил, прерывался на консультации и отклонял проекты резолюций, в Вашингтоне тикали часы. Уходило время, отпущенное Дональдом Трампом самому себе на принятие решения по военному удару по Сирии. Ведь в понедельник он сообщил, что озвучит свой вердикт не позднее, чем через 48 часов. Однако ничего конкретного к вечеру среды не прозвучало.

Если, конечно, не считать конкретикой заявления Трампа все в том же Twitter. Да и они были поначалу откровенно противоречивыми. В одном твите американский президент призвал Россию готовиться защищать Сирию от ракетных ударов. В другом сетует, что причин для такой напряженности в российско-американских отношениях, нет. При этом заявляется, что США нашей стране необходимы, чтобы помочь с проблемами в экономике.

Хотя для этого было бы достаточно просто не мешать. Новые санкции, которые Америка ввела против ряда российских бизнесменов и компаний, ударили по биржевым индексам и заставили доллар и евро расти. На этом фоне предложение помощи от государства, влезшего в бизнес-процессы столь наглым образом, выглядят издевательством.

Пока Западные политики сыплют угрозами и обвинениями, русские в Сирии продолжают помогать правительству в борьбе с международным терроризмом. Причем делается это путем переговоров, обеспечения безопасности и поставкой гуманитарной помощи.

Из той же Думы только с начала апреля было вывезено более трех с половиной тысяч боевиков, по собственной воле сложивших оружие, и их семей.

Когда в Америке еще было тринадцатое апреля, а в восточном полушарии – раннее утро четырнадцатого, Дональд Трамп выступил с заявлением, что удар будет нанесен. Ракеты на сирийскую землю упали в 3.42 по местному времени. Бомбежка продолжалась примерно полтора часа. Зацепило ряд военных объектов. Однако провести операцию с хирургической точностью у коалиции не получилось. Из провинции Хомс уже пришла информация о пострадавших среди мирного населения.

Кажется, кроме России рассудок еще сохраняет Организация по запрещению химического оружия. Ее эксперты едва успели прибыть на Ближний Восток, когда были выпущены первые «Томагавки».

Россия и Сирия уже высказали желание обеспечить специалистам ОЗХО всевозможную поддержку и безопасность. Это стало особенно важным с того момента, как республику, пытающуюся вернуться к мирной жизни, начали бомбить страны просвещенного Запада.

Да вот только к чему теперь расследование, если за недоказанное преступление, уже пострадали простые граждане?

Удар США по Сирии в 2017 году частично лишил республику авиации, осложнив правительственным войскам Башара Асада борьбу с террористами. Кто знает, насколько шагов назад новая атака отбросит мир Сирии. Не кинутся ли мировые державы в пламя Третьей мировой войны? Не полетят ли ракеты снова, учитывая, что особых причин западным политикам для этого не надо, был хоть слабенький бы повод. А уж его-то, как показывает практика, они всегда найдут.