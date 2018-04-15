Забавная собака попала на Google Maps во время съемок в Японии

Токио, 15 апреля. Необычная и смешная японская собака попала на Google Maps во время съемок в Стране восходящего солнца. Рыжее животное бежало за легковым автомобилем, из которого велась съемка панорамных изображений префектуры Кагосима. Об этом пишет портал Travel and Leisure.

Dog caught chasing after a Google Maps' Street View van in Japan https://t.co/Fx5YDOIW3S pic.twitter.com/xPlJREhW1c — World Tech News (@TechNewsTWS) April 11, 2018

Забавную собаку на карте заметили местные жители и опубликовали снимок в Сети, передает телеканал «360».

На кадрах запечатлено, как собака пыталась прогнать транспортное средство с территории дока. Однако в отличие от других животных, которые неоднократно попадали на Google Maps, она преследовала автомобиль сотрудников службы до того момента, пока машина не уехала с территории.