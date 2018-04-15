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Забавная собака попала на Google Maps во время съемок в Японии
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    Забавная собака попала на Google Maps во время съемок в Японии

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    Забавная собака попала на Google Maps во время съемок в Японии

    Токио, 15 апреля. Необычная и смешная японская собака попала на Google Maps во время съемок в Стране восходящего солнца. Рыжее животное бежало за легковым автомобилем, из которого велась съемка панорамных изображений префектуры Кагосима. Об этом пишет портал Travel and Leisure.

    Забавную собаку на карте заметили местные жители и опубликовали снимок в Сети, передает телеканал «360».

    На кадрах запечатлено, как собака пыталась прогнать транспортное средство с территории дока. Однако в отличие от других животных, которые неоднократно попадали на Google Maps, она преследовала автомобиль сотрудников службы до того момента, пока машина не уехала с территории.

    Автор: Дана Балан
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