Стоимость на смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+ резко упала в России

Москва, 15 апреля. Стоимость флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ резко рухнула в России. Об этом свидетельствуют данные экспертов Hi-Tech Mail.Ru.

Смартфоны южнокорейской компании резко упали в цене на российском рынке. По имеющимся данным, такой обвал цен связан с падением национальной валюты РФ на рынке. Аналитики считали, что такие события повысят цены на смартфоны, но произошла кардинально иная ситуация.

На сегодняшний день флагманские смартфоны, которые не так давно появились на российском рынке, продолжают падать в цене. Сейчас цена одного из лидеров рынка Galaxy S9+ составляет 66 тысяч рублей. Некоторые ритейлы предлагают купить популярный смартфон и вовсе за 55 тысяч рублей.

Отмечается, что смартфон предыдущего поколения — Galaxy S9 — можно купить за 45 тысяч.