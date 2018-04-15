Взрыв прогремел возле здания «Киевэнерго» на Украине

Киев, 15 апреля. Сильный взрыв прогремел около здания «Киевэнерго» в украинской столице. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба киевской полиции.

«В 00.40 по местному времени в дежурную часть поступило сообщение о взрыве на проспекте Победы, 93, возле здания «Киевэнерго». В результате происшествия никто не пострадал, частично поврежден фасад здания», — следует из сообщения полиции Киева.

Согласно предварительным данным, злоумышленник мог использовать гранату.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причину произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украине неизвестные обстреляли из ручного противотанкового гранатомета здание строительной фирмы «Киевгорстрой».