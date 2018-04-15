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Взрыв прогремел возле здания «Киевэнерго» на Украине
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    Взрыв прогремел возле здания «Киевэнерго» на Украине

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    Взрыв прогремел возле здания «Киевэнерго» на Украине

    Киев, 15 апреля. Сильный взрыв прогремел около здания «Киевэнерго» в украинской столице. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба киевской полиции.

    «В 00.40 по местному времени в дежурную часть поступило сообщение о взрыве на проспекте Победы, 93, возле здания «Киевэнерго». В результате происшествия никто не пострадал, частично поврежден фасад здания», — следует из сообщения полиции Киева.

    Согласно предварительным данным, злоумышленник мог использовать гранату.

    На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причину произошедшего.

    Напомним, ранее сообщалось, что на Украине неизвестные обстреляли из ручного противотанкового гранатомета здание строительной фирмы «Киевгорстрой».

    Автор: Дана Балан
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