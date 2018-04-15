«Нужно было подождать»: в Швейцарии прокомментировали удары коалиции США по Сирии

Цюрих, 15 апреля. Руководители военного и внешнедипломатического ведомств Швейцарии выступили с осуждением массированного ракетного удара, нанесенного силами США, Великобритании и Франции по ряду объектов в Сирии минувшей ночью. В Швейцарии заявили, что не приветствуют никакого рода военную эскалацию — тем более под надуманными предлогами.

Как заявил в интервью, опубликованном швейцарскими СМИ, глава Федерального департамента обороны Швейцарии Ги Пармелен, страны коалиции должны были дождаться завершения проверки специалистами Организации по запрещению химического оружия сообщений о применении химоружия в городе Дума в Восточной Гуте.

«ООН направила туда экспертов по химическому оружию. Эта миссия в состоянии выявить возможное применение химоружия, нужно было дождаться результатов», — заявил Пармелен, подчеркнув, что Швейцария «призывает все стороны конфликта в Сирии придерживаться международного права».

Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии — Федерального департамента иностранных дел — Игнацио Кассис заявил в беседе с Neue Zurcher Zeitung am Sonntag, что «не приветствует удары по Сирии, поскольку не может приветствовать никакую военную эскалацию».

«Окончательно не доказано, что Сирия применяла эти вещества», — напомнил Кассис, отметив, что США и союзники «уже начинали войны под фальшивым предлогом».

Ранее он написал в Twitter, что Швейцария наблюдает за ситуацией в Сирии «с обеспокоенностью», а «абсолютный приоритет должен быть отдан мерам по деэскалации».

#Syrie : ???????? suit avec inquitude l'escalade militaire autour du conflit syrien ; la priorit absolue doit tre donne des mesures de dsescalade. #Syrienkonflikt — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) April 14, 2018

Ранее телеканал «Подмосковье 360°» писал о том, что Совет безопасности ООН не поддержал российскую резолюцию с осуждением ударов коалиции США, Великобритании и Франции в Сирии. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что «Совбез ООН в параличе» от действий западных страны, которые поставили себя выше международного права.