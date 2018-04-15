Мадуро раскрыл цели «псов войны», которые нанесли удар по Сирии

Каракас, 15 апреля. Нападение коалиции США, Великобритании и Франции на Сирию минувшей ночью является преступным актом против народа страны, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, нацеленным на «создание паники и терроризма». По мнению Мадуро, развязывая военные действия против Сирии, западные политики преследуют личные цели.

«Мы говорим, что эта атака — преступный акт против народа Сирии, чтобы создать панику и терроризм, чтобы разрушить научные центры страны», — объявил Мадуро.

Назвав западных политиков «псами войны», президент Венесуэлы заявил в эфире местного телевидения, что им нужно только «оружие и боевые действия для обогащения за счет гибели людей».

«Я себя спрашиваю: сколько стоила эта бомбардировка, кто заплатил за то, чтобы бомбить народ Сирии?», — отметил президент Венесуэлы.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя по итогам голосования по российской резолюции заявил, что наступил «печальный день для ООН и всего мира» — об этом сообщал телеканал «Подмосковье 360°».

Напомним, в ходе массированного ракетного удара по объектам в Сирии было выпущено более сотни крылатых ракет, две трети из которых сбили сирийские средства ПВО. Ракетная атака не привела к жертвам — пострадали лишь три человека — однако нанесла существенный материальный урон военным и научным центрам Сирии.