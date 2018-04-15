Меню
Новости Сирии
Мадуро раскрыл цели «псов войны», которые нанесли удар по Сирии
Политика
В Черногории стартовали выборы президента
Следующая новость
Загрузка...

    Мадуро раскрыл цели «псов войны», которые нанесли удар по Сирии

    2164

    Мадуро раскрыл цели «псов войны», которые нанесли удар по Сирии

    Каракас, 15 апреля. Нападение коалиции США, Великобритании и Франции на Сирию минувшей ночью является преступным актом против народа страны, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, нацеленным на «создание паники и терроризма». По мнению Мадуро, развязывая военные действия против Сирии, западные политики преследуют личные цели.

    «Мы говорим, что эта атака — преступный акт против народа Сирии, чтобы создать панику и терроризм, чтобы разрушить научные центры страны», — объявил Мадуро.

    Назвав западных политиков «псами войны», президент Венесуэлы заявил в эфире местного телевидения, что им нужно только «оружие и боевые действия для обогащения за счет гибели людей».

    «Я себя спрашиваю: сколько стоила эта бомбардировка, кто заплатил за то, чтобы бомбить народ Сирии?», — отметил президент Венесуэлы.

    Мадуро раскрыл цели «псов войны», которые нанесли удар по Сирии

    Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя по итогам голосования по российской резолюции заявил, что наступил «печальный день для ООН и всего мира» — об этом сообщал телеканал «Подмосковье 360°».

    Напомним, в ходе массированного ракетного удара по объектам в Сирии было выпущено более сотни крылатых ракет, две трети из которых сбили сирийские средства ПВО. Ракетная атака не привела к жертвам — пострадали лишь три человека — однако нанесла существенный материальный урон военным и научным центрам Сирии.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    6:29   15 Апреля 2018
    3038
    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

    23:13   14 Апреля 2018
    2628
    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    21:00   14 Апреля 2018
    3308
    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    20:55   14 Апреля 2018
    4830