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15 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Совбез ООН не решился осудить агрессию США в Сирии
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    15 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Совбез ООН не решился осудить агрессию США в Сирии

    Совбез ООН не решился осудить агрессию США в Сирии. У посольства Украины в Москве прошла акция в честь четырехлетней годовщины начала АТО. Эксперты назвали 10 самых продаваемых иномарок в России. Мисс Россией-2018 стала представительница Чувашии.
    8:38 15 Апреля 2018
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    Совбез ООН не решился осудить агрессию США в Сирии

    15 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Совбез ООН не решился осудить агрессию США в Сирии

    Российский проект резолюции, который осуждает атаки США, Франции и Великобритании на Сирию, так и не был принят Совбезом ООН. Сообщается, что документ не смог набрать девяти голосов, необходимых для утверждения. «За» проголосовали три страны, «против» – восемь, четыре воздержались. Напомним, в субботу Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой потребовала от США и их союзников «немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН».

    У посольства Украины в Москве прошла акция в честь четырехлетней годовщины начала АТО

    15 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Совбез ООН не решился осудить агрессию США в Сирии

    Серия одиночных пикетов прошла у здания посольства Украины в Москве. Поводом для проведения акции стала четвертая годовщина начала Киевом на Донбассе так называемой «антитеррористической операции» — АТО, которая продолжается по сей день. В Леонтьевский переулок, где расположена украинская дипломатическая миссия, пришли представители патриотического клуба, который объединяет писателей, оказывающих различную поддержку Донецкой и Луганской народным республикам. Они призвали не забывать о «преступлениях украинских прозападных властей».

    Эксперты назвали 10 самых продаваемых иномарок в России

    15 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Совбез ООН не решился осудить агрессию США в Сирии

    Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали 10 самых продаваемых новых иномарок в России по итогам первых трех месяцев 2018 года. Лидером списка стала Kia Rio. За период с января по март текущего года было продано более 25,3 тыс. экземпляров. Вторую строчку рейтинга занимает кроссовер Hyundai Creta с результатом в 15,7 тыс. реализованных машин. На третьей строчке находится седан Hyundai Solaris. В 2018 году было куплено 14,4 тыс. таких автомобилей. Также в десятку лидеров вошли седан Volkswagen Polo, кроссовер Renault Duster, Skoda Rapid, Renault Kaptur, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Renault Sandero.

    Мисс Россией-2018 стала представительница Чувашии

    15 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Совбез ООН не решился осудить агрессию США в Сирии

    Титул «Мисс Россия» получила участница конкурса из Чувашии Юлия Полячихина. Накануне состоялся финал конкурса в Барвихе. Девушка является студенткой Чувашского государственного университета. Организаторы конкурса наградили Полячихину короной, денежным призом, кроме того победительница будет представлять страну на мировых конкурсах. Имя новой обладательницы титула объявила Полина Попова, «Мисс Россия» 2017 года.
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