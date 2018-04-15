15 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Совбез ООН не решился осудить агрессию США в Сирии

Совбез ООН не решился осудить агрессию США в Сирии Российский проект резолюции, который осуждает атаки США, Франции и Великобритании на Сирию, так и не был принят Совбезом ООН. Сообщается, что документ не смог набрать девяти голосов, необходимых для утверждения. «За» проголосовали три страны, «против» – восемь, четыре воздержались. Напомним, в субботу Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН и внесла резолюцию, в которой потребовала от США и их союзников «немедленно прекратить агрессию в отношении Сирии, а также воздержаться от дальнейшего использования силы в нарушение Устава ООН».

У посольства Украины в Москве прошла акция в честь четырехлетней годовщины начала АТО Серия одиночных пикетов прошла у здания посольства Украины в Москве. Поводом для проведения акции стала четвертая годовщина начала Киевом на Донбассе так называемой «антитеррористической операции» — АТО, которая продолжается по сей день. В Леонтьевский переулок, где расположена украинская дипломатическая миссия, пришли представители патриотического клуба, который объединяет писателей, оказывающих различную поддержку Донецкой и Луганской народным республикам. Они призвали не забывать о «преступлениях украинских прозападных властей».

Эксперты назвали 10 самых продаваемых иномарок в России Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали 10 самых продаваемых новых иномарок в России по итогам первых трех месяцев 2018 года. Лидером списка стала Kia Rio. За период с января по март текущего года было продано более 25,3 тыс. экземпляров. Вторую строчку рейтинга занимает кроссовер Hyundai Creta с результатом в 15,7 тыс. реализованных машин. На третьей строчке находится седан Hyundai Solaris. В 2018 году было куплено 14,4 тыс. таких автомобилей. Также в десятку лидеров вошли седан Volkswagen Polo, кроссовер Renault Duster, Skoda Rapid, Renault Kaptur, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Renault Sandero.