Меню
Новости Сирии
Ле Пен: Каждый президент Франции хочет «маленькую победоносную войну»
Новости Сирии
«Нужно было подождать»: в Швейцарии прокомментировали удары коалиции США по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Ле Пен: Каждый президент Франции хочет «маленькую победоносную войну»

    404

    Ле Пен: Каждый президент Франции хочет «маленькую победоносную войну»

    Париж, 15 апреля. Лидер французской правой оппозиции — лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен назвала «серьезной ошибкой» операцию, проведенную силами США, Великобритании и Франции против Сирии минувшей ночью. Несмотря на то, что президент Эммануэль Макрон в последний момент «передумал» и отменил удары французских сил по Дамаску, операция без санкции ООН может иметь серьезные последствия для народа Франции.

    «Это наша серьёзная ошибка, однако она — лишь одна из всей массы совершённых нами. С 2011 года мы не прекращали делать ошибки и вмешиваться в дела других стран», — отметила Ле Пен.

    Ле Пен: Каждый президент Франции хочет «маленькую победоносную войну»

    Лидер «Нацфронта» выразила удивление в связи с тем, что операция — которая стала «наказанием» для Дамаска за якобы имевшее место применение химоружия — была проведена до завершения расследования ОЗХО.

    «Абсурдно, что международные эксперты были направлены для расследования, а выбор в пользу военных действий был сделан за день до их прибытия», — отметила французский политик.

    В беседе с RT Ле Пен подчеркнула, что президент Франции должен был действовать с осторожностью и придерживаться независимого подхода к международной политике.

    «Но мы этого не сделали. А почему? Потому что, у меня есть такое чувство, каждый французский президент хочет провести свою собственную маленькую войну», — отметила она.

    Ле Пен: Каждый президент Франции хочет «маленькую победоносную войну»

    Ранее телеканал «Подмосковье 360°» сообщал о начале митинга партии «Непокорная Франция» — идеологических противников «Нацфронта» — которые также выступили против политики действующего президента Эммануэля Макрона. Митинг левых антиглобалистов собрал более 58 тысяч человек только в Марселе.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    6:29   15 Апреля 2018
    1691
    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

    23:13   14 Апреля 2018
    2105
    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    21:00   14 Апреля 2018
    3096
    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    20:55   14 Апреля 2018
    4117