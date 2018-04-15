Ле Пен: Каждый президент Франции хочет «маленькую победоносную войну»

Париж, 15 апреля. Лидер французской правой оппозиции — лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен назвала «серьезной ошибкой» операцию, проведенную силами США, Великобритании и Франции против Сирии минувшей ночью. Несмотря на то, что президент Эммануэль Макрон в последний момент «передумал» и отменил удары французских сил по Дамаску, операция без санкции ООН может иметь серьезные последствия для народа Франции.

«Это наша серьёзная ошибка, однако она — лишь одна из всей массы совершённых нами. С 2011 года мы не прекращали делать ошибки и вмешиваться в дела других стран», — отметила Ле Пен.

Лидер «Нацфронта» выразила удивление в связи с тем, что операция — которая стала «наказанием» для Дамаска за якобы имевшее место применение химоружия — была проведена до завершения расследования ОЗХО.

«Абсурдно, что международные эксперты были направлены для расследования, а выбор в пользу военных действий был сделан за день до их прибытия», — отметила французский политик.

В беседе с RT Ле Пен подчеркнула, что президент Франции должен был действовать с осторожностью и придерживаться независимого подхода к международной политике.

«Но мы этого не сделали. А почему? Потому что, у меня есть такое чувство, каждый французский президент хочет провести свою собственную маленькую войну», — отметила она.

Ранее телеканал «Подмосковье 360°» сообщал о начале митинга партии «Непокорная Франция» — идеологических противников «Нацфронта» — которые также выступили против политики действующего президента Эммануэля Макрона. Митинг левых антиглобалистов собрал более 58 тысяч человек только в Марселе.