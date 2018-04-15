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Косачев отметил «удивительную» позицию одного участника голосования в Совбезе ООН
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    Косачев отметил «удивительную» позицию одного участника голосования в Совбезе ООН

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    Косачев отметил «удивительную» позицию одного участника голосования в Совбезе ООН

    Москва, 15 апреля. Голосование по проекту резолюции России с осуждением агрессии США, Великобритании и Франции против Сирии в Совете безопасности ООН прошло предсказуемым образом, считает глава комиссии Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев, однако позиция одной страны его удивила. Об этом сенатор написал на своей странице Facebook.

    Провал российского проекта резолюции в Совбезе Косачева не удивил — так, по его словам, устроена современная политика.

    «К сожалению, результат был предсказуем, поскольку предопределён не существом вопроса, но жёсткой дисциплиной в ООН, культивируемой американцами: «хочешь поддержки — голосуй солидарно», — отмечает сенатор.

    Он напоминает, что за предложение России проголосовали Китай и Боливия, а вот четыре страны решили воздержаться, в том числе Казахстан. Остальные восемь членов Совбеза ООН выступили против.

    «Почти без неожиданностей. И почти без комментариев. За исключением одной позиции. Не ожидал», — отмечает Косачев.

    При этом сенатор не стал называть страну, чья позиция при голосовании оказалась «удивительной» для него.

    Отметим, телеканал «Подмосковье 360°» сообщал о внесении на рассмотрение Совбеза ООН ответного проекта резолюции, подготовленного США, Британией и Францией. В нем они требуют выразить осуждение случаям химатак в Сирии, «в особенности атаки в городе Дума 7 апреля» и предлагают создать «независимый механизм расследования» этих химатак. Напомним, никаких доказательств причастности Дамаска к химатаке в Думе — и даже доказательств самого факта химатаки — так и не было представлено.

    Автор: Валентин Меликов
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