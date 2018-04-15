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Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза
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    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

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    Немецкий эксперт считает, что удар по Сирии выявил военную недееспособность Евросоюза

    Берлин, 15 апреля. Немецкий журналист Ульрих Ладурнер считает, что ракетные удары, нанесенные по Сирии США, Францией и Великобританией, в очередной раз выявили неготовность Европейского союза вести какие-либо боевые действия.

    В материале издания Die Zeit публицист заявляет, что руководство Евросоюза не в состоянии принимать однозначные решения, которых от него требует военная ситуация.

    По мнению эксперта, не последнюю роль в этом играет раскол в вопросе отношений с Россией.

    Ладурнер напомнил, что как только дело доходит до реальных военных действий, Европейский союз тут же выбывает из игры. В пример он привел военные операции в Ираке в 2003 году, в Ливии в 2011 году, . Аналогичное поведение ЕС показал и накануне, когда Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по ряду целей на территории Сирии.

    Эксперт полагает, что корень проблемы кроется в том, что вооруженные конфликты требуют однозначных решений.

    «Совершать бомбардировки или нет? Посылать солдат или нет? В таких вопросах нет пространства для лавирования, а для ЕС оно жизненно необходимо. Ведь по-другому сохранить целостность Евросоюза, в который входят 28 стран, было бы невозможно», — пояснил Ладурнер, добавив, что именно по этой причине Европейский союз не создан для недвусмысленности войны.

     Также журналист подчеркнул, что сложившийся сценарий поведения должен быть в корне изменен, так как Евросоюзу необходимо укреплять свою оборону, ведь в соседних с ним странах идет война.

    Он отметил, что в данной ситуации Брюссель не должен подстрекать к вооруженным конфликтам, а лишь отстаивать и продвигать свои интересы на мировой арене.

    «Это возможно только при том условии, если в военном плане союз будет действовать убедительно», — резюмировал журналист.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в субботу президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

    По словам американского главы, операция не будет прекращена до тех пор, пока Дамаск не прекратит использование химического оружия.

    Автор: Ирина Новикова
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