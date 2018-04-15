Фотография «золотого» iPhone X опубликована в Сети

Нью-Йорк, 15 апреля. В ходе подготовки к выходу флагманского смартфона американской корпорации Apple iPhone X планировался выпуск аппарата в «золотом» корпусе — однако в последний момент выход «золотого» варианта «десятки» был отменен. Спустя несколько месяцев после выхода модели, фотографии iPhone X в «золотом» корпусе появились на сайте Федеральной комиссии по связи США.

Напомним, наиболее передовая модель iPhone, поступившая в продажу прошлой осенью, была выпущена в двух цветовых решениях: «серый космос» и «серебро».

Как оказалось, изначально планировался еще выпуск в корпусе Blush Gold — то есть «розовато-золотой», «румяно-золотой», что означает характерный не очень яркий оттенок золотого цвета, использованный для этого корпуса. Поступит ли такой вариант iPhone X в продажу — пока неизвестно.

Ранее телеканал «Подмосковье 360°» сообщал о том, что среди жителей России, согласно статистике, наибольшей популярностью пользуются смартфоны Samsung, Xiaomi и Nokia.