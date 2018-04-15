Ракета‐носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал

Вашингтон, 15 апреля. Ракета-носитель Atlas V стартовала в ночь на воскресенье с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида с миссией для космического командования ВВС США.

В сообщении компании United Launch Alliance (ULA) говорится, что ракета должна вывести на геостационарную орбиту военный коммуникационный спутник, а также космический аппарат EAGLE.

Отметим, что американская ракета-носитель оснащена российским двигателем РД-180, а также пятью твердыми ракетными ускорителями производства компании Aerojet-Rocketdyne.

That's it for the livestream, folks (I know, I know, I'm sad too). Excellent launch @ulalaunch, couldn't have been cleaner. Great job to all the engineers, crew, and staff on their hard work! #AtlasV #AFSPC11 pic.twitter.com/0OZx3NtGkd — Marley (@mkr_ultra) April 14, 2018

Аппараты должны быть доставлены на геостационарную орбиту примерно через семь часов после старта ракеты.