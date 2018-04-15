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Ракета‐носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал
Весь мир
Ракета‐носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал
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    Ракета‐носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал

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    Ракетаноситель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал

    Вашингтон, 15 апреля. Ракета-носитель Atlas V стартовала в ночь на воскресенье с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида с миссией для космического командования ВВС США.

    В сообщении компании United Launch Alliance (ULA) говорится, что ракета должна вывести на геостационарную орбиту военный коммуникационный спутник, а также космический аппарат EAGLE.

    Отметим, что американская ракета-носитель оснащена российским двигателем РД-180, а также пятью твердыми ракетными ускорителями производства компании Aerojet-Rocketdyne.

    Аппараты должны быть доставлены на геостационарную орбиту примерно через семь часов после старта ракеты.

    Автор: Ирина Новикова
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