Ракета‐носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал
Вашингтон, 15 апреля. Ракета-носитель Atlas V стартовала в ночь на воскресенье с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида с миссией для космического командования ВВС США.
В сообщении компании United Launch Alliance (ULA) говорится, что ракета должна вывести на геостационарную орбиту военный коммуникационный спутник, а также космический аппарат EAGLE.
Отметим, что американская ракета-носитель оснащена российским двигателем РД-180, а также пятью твердыми ракетными ускорителями производства компании Aerojet-Rocketdyne.
Аппараты должны быть доставлены на геостационарную орбиту примерно через семь часов после старта ракеты.