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Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии
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    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

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    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    Москва, 15 апреля. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что причиной одобрения странами НАТО ракетных ударов США по Сирии является тот факт, что Соединенные Штаты «платят за НАТО».

    По словам российского сенатора, у него не было сомнений, что члены альянса одобрят нанесение ударов по Дамаску.

     «Для этого НАТО и создавали, чтобы держать в узде союзников США. Ни к международному праву, ни к «самостоятельности» стран-членов это отношения не имеет: США платят за НАТО — получают поддержку в нужных им ситуациях», — написал парламентарий в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее Газета.ру сообщала, что председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что удары США по Сирии требуют жесткого ответа со стороны России в рамках устава ООН.

    Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. 

    Автор: Ирина Новикова
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