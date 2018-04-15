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Сирия: американские эксперты заявили, что удар по САР противоречит международному праву
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    Сирия: американские эксперты заявили, что удар по САР противоречит международному праву

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    Сирия: американские эксперты заявили, что удар по САР противоречит международному праву

    Вашингтон, 15 апреля. Руководители американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл и Том Кантримэн заявили, что ракетный удар по Сирии, нанесенный США и союзниками, противоречит международному праву.

    «Уставом ООН запрещено прибегать к применению силы против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства», говорится в заявлении экспертов.

    «Нас также беспокоит, что данная военная операция была предпринята без разрешения Конгресса США и, похоже, практически без консультаций с Конгрессом», — отметили Кимболл и Кантримэн, добавив, что данные действия в дальнейшем могут привести к конфликту с РФ.

    Ранее Газета.ру сообщала, что член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал удары США, Британии и Франции по сирийской территории.

    «Это вопиющая акция агрессии против суверенного государства. Не было ни малейших оснований для нанесения ударов», — сказал Морозов.

    Автор: Ирина Новикова
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