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Соколов рассказал о работе над ответными мерами в отношении США
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    Соколов рассказал о работе над ответными мерами в отношении США

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    Соколов рассказал о работе над ответными мерами в отношении США

    Москва, 15 апреля. Глава Минтранса России Максим Соколов рассказал о разработке ответных мер в отношении Соединенных Штатов Америки.

    По словам главы министерства транспорта, в данной сфере готовятся ответные меры.

    «Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — рассказал Соколов, передает РИА Новости.

    Ранее американским министерством финансов был опубликован список, в который вошло практически все руководство России, а том числе и Соколов. Включение в так называемый «кремлевский список» не означает автоматическое введение ограничительных мер, однако говорит о предполагаемом введении санкции впоследствии.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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