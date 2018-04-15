Соколов рассказал о работе над ответными мерами в отношении США

Москва, 15 апреля. Глава Минтранса России Максим Соколов рассказал о разработке ответных мер в отношении Соединенных Штатов Америки.

По словам главы министерства транспорта, в данной сфере готовятся ответные меры.

«Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — рассказал Соколов, передает РИА Новости.

Ранее американским министерством финансов был опубликован список, в который вошло практически все руководство России, а том числе и Соколов. Включение в так называемый «кремлевский список» не означает автоматическое введение ограничительных мер, однако говорит о предполагаемом введении санкции впоследствии.

