Меню
Весь мир
Сирия: Горбачев назвал удар по САР «тренировкой перед настоящей стрельбой»
Весь мир
Ракета‐носитель Atlas V стартовала с космодрома на мысе Канаверал
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: Горбачев назвал удар по САР «тренировкой перед настоящей стрельбой»

    828

    Сирия: Горбачев назвал удар по САР «тренировкой перед настоящей стрельбой»

    Москва, 15 апреля. Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что ракетный удар США и союзников по Сирии напоминает тренировку перед настоящей стрельбой.

    «Я думаю, атака в таком виде, в котором о ней говорят, и с такими результатами никому не нужна. Очень похоже на тренировку, прежде чем начать стрелять по-настоящему… Это недопустимо. Это ни к чему хорошему не приведет», — сказал Горбачев.

    Ранее Газета.ру сообщала, что руководитель Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил об отсутствии жертв среди мирного населения и среди военнослужащих армии Сирии в результате авиаудара США, Британии и Франции.

    Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе.

    Автор: Ирина Новикова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    Пушков объяснил, почему страны НАТО одобрили удары США по Сирии

    6:29   15 Апреля 2018
    112
    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

    23:13   14 Апреля 2018
    1751
    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    21:00   14 Апреля 2018
    2890
    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    20:55   14 Апреля 2018
    3559