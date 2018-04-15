Сирия: Горбачев назвал удар по САР «тренировкой перед настоящей стрельбой»

Москва, 15 апреля. Первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что ракетный удар США и союзников по Сирии напоминает тренировку перед настоящей стрельбой.

«Я думаю, атака в таком виде, в котором о ней говорят, и с такими результатами никому не нужна. Очень похоже на тренировку, прежде чем начать стрелять по-настоящему… Это недопустимо. Это ни к чему хорошему не приведет», — сказал Горбачев.

Ранее Газета.ру сообщала, что руководитель Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил об отсутствии жертв среди мирного населения и среди военнослужащих армии Сирии в результате авиаудара США, Британии и Франции.

Напомним, что в субботу президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе.