Сирия: США, Британия и Франция передали в Совбез ООН свой проект резолюции по САР

Нью-Йорк, 15 апреля. США, Великобритания и Франция передали членам Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии, касающейся вопроса химического оружия.

Сообщается, что в документе, подготовленном французской делегацией, в категорической форме осуждаются все случаи применения химического оружия в Сирии.

Также проект предполагает создание «независимого механизма для расследования» таких инцидентов, «основанного на принципах объективности и профессионализма».

Помимо этого, авторы проекта потребовали установления «прочного перемирия» и проведения гуманитарных операций.

Ранее Газета.ру сообщала, что постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что нанесшие удары по сирийской территории Франция, США и Великобритания «в ближайшее время» внесут в Совбез ООН резолюцию по поводу кризиса на территории Сирии.

Напомним, что в субботу Совбез не принял российский проект резолюции.