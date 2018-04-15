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Сирия: США, Британия и Франция передали в Совбез ООН свой проект резолюции по САР
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    Сирия: США, Британия и Франция передали в Совбез ООН свой проект резолюции по САР

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    Сирия: США, Британия и Франция передали в Совбез ООН свой проект резолюции по САР

    Нью-Йорк, 15 апреля. США, Великобритания и Франция передали членам Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по Сирии, касающейся вопроса химического оружия.

    Сообщается, что в документе, подготовленном французской делегацией, в категорической форме осуждаются все случаи применения химического оружия в Сирии.

    Также проект предполагает создание «независимого механизма для расследования» таких инцидентов, «основанного на принципах объективности и профессионализма».

    Помимо этого, авторы проекта потребовали установления «прочного перемирия» и проведения гуманитарных операций.

    Ранее Газета.ру сообщала, что постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что нанесшие удары по сирийской территории Франция, США и Великобритания «в ближайшее время» внесут в Совбез ООН резолюцию по поводу кризиса на территории Сирии.

    Напомним, что в субботу Совбез не принял российский проект резолюции.

    Автор: Ирина Новикова
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