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Эксперт рассказал о следующей стратегической цели Трампа после ударов по Сирии
Весь мир
Эксперт рассказал о следующей стратегической цели Трампа после ударов по Сирии
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    Эксперт рассказал о следующей стратегической цели Трампа после ударов по Сирии

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    Эксперт рассказал о следующей стратегической цели Трампа после ударов по СирииМосква, 15 апреля. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что после нанесения ракетных ударов по Сирии президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приступит к выполнению следующей намеченной цели, а именно закрытию комиссии специального прокурора Роберта Мюллера, расследующую его связи с Россией.

    Эксперт напомнил, что американский глава в субботу назвал «идеально исполненным» удар, нанесенный по Сирии совместными силами США, Великобритании и Франции.

    «Сложно себе представить результат лучше. Миссия выполнена!», — написал он в своем Twitter, отметив, что Вашингтон с союзниками добились всех поставленных целей.

    После этого, по мнению эксперта, Трамп попытается «прихлопнуть» комиссию спецпрокурора Мюллера

    «У Трампа есть, по меньшей мере, две основные цели. Одна имеет внешнеполитический вектор, а другая внутриполитический», — объяснил Васильев.

    Говоря о внешнеполитическом векторе, он уточнил, что имеет в виду вырабатываемую стратегию силового решения иранской и северокорейской проблемы.

    По словам эксперта, не менее важным для главы Белого дома является и внутриполитический вектор, которым должен стать вопрос о закрытии или ликвидации комиссии спецпрокурора Мюллера.

    Васильев подчеркнул, что данная проблема на прошлой неделе породила кризис в Вашингтоне и вызвала даже больший ажиотаж, чем все разговоры об ударе по Сирии.

    Вместе с тем, Васильев акцентировал внимание на том, что «идеально исполненный» удар позволил «советским» средствам ПВО Сирии перехватить 71 из 103 дорогостоящих и высокоточных ракет США и их союзников.

    Именно этот неприятный момент Трамп попытается замять и сконцентрируется на внутриполитических проблемах, подытожил эксперт.

    Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп рассказал, что его команда использовала «беспрецедентный» подход в сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием предполагаемого российского вмешательства в выборы в США. Также ранее стало известно, что Трамп хочет уволить заместителя генпрокурора, чтобы надавить на Мюллера.

    Автор: Ирина Новикова
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