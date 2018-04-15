Эксперт рассказал о следующей стратегической цели Трампа после ударов по Сирии

Москва, 15 апреля. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что после нанесения ракетных ударов по Сирии президент Соединенных Штатов Дональд Трамп приступит к выполнению следующей намеченной цели, а именно закрытию комиссии специального прокурора Роберта Мюллера, расследующую его связи с Россией.

Эксперт напомнил, что американский глава в субботу назвал «идеально исполненным» удар, нанесенный по Сирии совместными силами США, Великобритании и Франции.

«Сложно себе представить результат лучше. Миссия выполнена!», — написал он в своем Twitter, отметив, что Вашингтон с союзниками добились всех поставленных целей.

После этого, по мнению эксперта, Трамп попытается «прихлопнуть» комиссию спецпрокурора Мюллера

«У Трампа есть, по меньшей мере, две основные цели. Одна имеет внешнеполитический вектор, а другая внутриполитический», — объяснил Васильев.

Говоря о внешнеполитическом векторе, он уточнил, что имеет в виду вырабатываемую стратегию силового решения иранской и северокорейской проблемы.

По словам эксперта, не менее важным для главы Белого дома является и внутриполитический вектор, которым должен стать вопрос о закрытии или ликвидации комиссии спецпрокурора Мюллера.

Васильев подчеркнул, что данная проблема на прошлой неделе породила кризис в Вашингтоне и вызвала даже больший ажиотаж, чем все разговоры об ударе по Сирии.

Вместе с тем, Васильев акцентировал внимание на том, что «идеально исполненный» удар позволил «советским» средствам ПВО Сирии перехватить 71 из 103 дорогостоящих и высокоточных ракет США и их союзников.

Именно этот неприятный момент Трамп попытается замять и сконцентрируется на внутриполитических проблемах, подытожил эксперт.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп рассказал, что его команда использовала «беспрецедентный» подход в сотрудничестве со спецпрокурором Робертом Мюллером, который занимается расследованием предполагаемого российского вмешательства в выборы в США. Также ранее стало известно, что Трамп хочет уволить заместителя генпрокурора, чтобы надавить на Мюллера.