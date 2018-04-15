Эксперты назвали 10 самых продаваемых иномарок в России

Москва, 15 апреля. Эксперты аналитического агентства «Автостат» назвали Топ-10 самых продаваемых новых иномарок в России по итогам первых трех месяцев 2018 года.

Сообщается, что лидером списка стала Kia Rio. За период с января по март текущего года было продано более 25,3 тыс. экземпляров. Отмечается, что данный показатель на 20,2% больше результата за аналогичный период в 2017 году.

Вторую строчку рейтинга занимает кроссовер Hyundai Creta. Его продажи составили 15,7 тыс. машин, что превышает прошлогодний показатель на 39%.

На третьей строчке находится седан Hyundai Solaris. Его результат в 2018 году улучшился на 14,2%, до 14,4 тыс. автомобилей.

Также в десятку лидеров вошли седан Volkswagen Polo, кроссовер Renault Duster, Skoda Rapid, Renault Kaptur, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Renault Sandero.