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Сирия: Госдеп озвучил очередные требования к Дамаску для возобновления диалога
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Эксперт рассказал о следующей стратегической цели Трампа после ударов по Сирии
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    Сирия: Госдеп озвучил очередные требования к Дамаску для возобновления диалога

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    Сирия: Госдеп озвучил очередные требования к Дамаску для возобновления диалога

    Вашингтон, 15 апреля. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что для возвращения к политическому процессу необходимо, чтобы сирийское правительство задекларировало якобы находящееся у него химическое оружие.

    «Если они это сделают, мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу», — отметила Науэрт.

    Напомним, что власти Сирии неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

    По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, якобы произведенная сирийскими властями химическая атака в городе Дума является постановкой западных спецслужб.

    Ранее Газета.ру сообщала, что в субботу президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

    Автор: Ирина Новикова
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