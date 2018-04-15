Сирия: Госдеп озвучил очередные требования к Дамаску для возобновления диалога

Вашингтон, 15 апреля. Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что для возвращения к политическому процессу необходимо, чтобы сирийское правительство задекларировало якобы находящееся у него химическое оружие.

«Если они это сделают, мы окажем содействие в возвращении к женевскому переговорному процессу», — отметила Науэрт.

Напомним, что власти Сирии неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, якобы произведенная сирийскими властями химическая атака в городе Дума является постановкой западных спецслужб.

Ранее Газета.ру сообщала, что в субботу президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.