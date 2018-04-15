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Весь мир
Сирия: депутат САР назвала причину возобновления обстрелов Дамаска боевиками
Весь мир
Сирия: депутат САР назвала причину возобновления обстрелов Дамаска боевиками
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    Сирия: депутат САР назвала причину возобновления обстрелов Дамаска боевиками

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    Сирия: депутат САР назвала причину возобновления обстрелов Дамаска боевиками

    Дамаск, 15 апреля. Депутат народного совета Сирии Маха Шбиб заявила, что возобновление обстрелов Дамаска боевиками связано с агрессией Запада.

    По словам Шбиб, активизация террористов к югу от Дамаска и возобновление обстрелов окраин сирийской столицы напрямую связано с ракетными ударами, произведенными Соединенными Штатами, Великобританий и Францией в субботу.

    «Так как одной из целей агрессии было обеспечить возможность для боевиков воспользоваться моментом замешательства, на который они надеялись. Ничего подобного не произошло», — отметила парламентарий.

    Депутат подчеркнула, что сирийская армия остается в полной боевой готовности, способной пресечь любую попытку активизации террористов.

    Ранее Газета.ру сообщала, что официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что для возвращения к политическому процессу необходимо, чтобы сирийское правительство задекларировало находящееся у него химическое оружие.

    Автор: Ирина Новикова
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