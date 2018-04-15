Сирия: «Хезболла» опровергла причину взрыва на базе сирийских сил в Алеппо

Бейрут, 15 апреля. Пресс-служба ливанской группировки «Хезболла» сообщила, что сообщения о взрыве на базе союзных сил Сирии на юге провинции Алеппо, произошедшем в результате авиаудара ВВС Израиля, не соответствуют действительности.

«Сообщения, которые передали ряд спутниковых телеканалов и новостные интернет-порталы, неправда», — говорится в заявлении.

Отмечается, что взрыв произошел от детонации взрывчатых веществ, находившихся на базе.

5-Hezbollah's @C_Military1: news of Israeli strike in southern Aleppo countryside and in southern Syria inaccurate. "These rumors being circulated to raise morale of terrorists, which was brought low after failure of tripartite aggression on Syria." https://t.co/7UkCCww3LP — David Daoud (@DavidADaoud) April 14, 2018

Напомним, что ранее местные СМИ сообщили о сильном взрыве на позициях шиитского ополчения. Отмечалось, что во время удара очевидцы видели в небе самолет. Жертвами случившегося стали около 20 человек.