Сирия: «Хезболла» опровергла причину взрыва на базе сирийских сил в Алеппо
Бейрут, 15 апреля. Пресс-служба ливанской группировки «Хезболла» сообщила, что сообщения о взрыве на базе союзных сил Сирии на юге провинции Алеппо, произошедшем в результате авиаудара ВВС Израиля, не соответствуют действительности.
«Сообщения, которые передали ряд спутниковых телеканалов и новостные интернет-порталы, неправда», — говорится в заявлении.
Отмечается, что взрыв произошел от детонации взрывчатых веществ, находившихся на базе.
Напомним, что ранее местные СМИ сообщили о сильном взрыве на позициях шиитского ополчения. Отмечалось, что во время удара очевидцы видели в небе самолет. Жертвами случившегося стали около 20 человек.