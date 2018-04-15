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Сирия: «Хезболла» опровергла причину взрыва на базе сирийских сил в Алеппо
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    Сирия: «Хезболла» опровергла причину взрыва на базе сирийских сил в Алеппо

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    Сирия: «Хезболла» опровергла причину взрыва на базе сирийских сил в Алеппо

    Бейрут, 15 апреля. Пресс-служба ливанской группировки «Хезболла» сообщила, что сообщения о взрыве на базе союзных сил Сирии на юге провинции Алеппо, произошедшем в результате авиаудара ВВС Израиля, не соответствуют действительности.

    «Сообщения, которые передали ряд спутниковых телеканалов и новостные интернет-порталы, неправда», — говорится в заявлении.

    Отмечается, что взрыв произошел от детонации взрывчатых веществ, находившихся на базе.

    Напомним, что ранее местные СМИ сообщили о сильном взрыве на позициях шиитского ополчения. Отмечалось, что во время удара очевидцы видели в небе самолет. Жертвами случившегося стали около 20 человек.

    Автор: Ирина Новикова
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