Эксперты объяснили, благодаря чему сирийские ПВО отразили атаку «умных» ракет США

Дамаск, 15 апреля. Военные эксперты проанализировали эффективность произведенных в Советском Союзе сирийских средств ПВО, уничтоживших 71 из 103 ракет, выпущенных Соединенными Штатами, Великобританией и Францией.

Отмечается, что для отражения атаки правительственные войска использовали зенитные ракетные комплексы (ЗРК) советского производства: С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса».

Глава оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил весомый вклад России в эффективную работу ПВО.

«За последние полтора года Россия полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает её совершенствовать», — отметил Рудской.

С ним соглашается заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор запаса Павел Золотарев.

«С большой вероятностью Россия помогла Сирии восстановить боеспособность переданных в 1970-е годы комплексов и провела надлежащее обучение личного состава войск ПВО. Сирийцы хорошо поработали, правда, многое указывает, что западная коалиция неважно подготовилась к нанесению ударов», — цитирует RT.

Ранее сообщалось о военной агрессии Соединенных Штатов против Сирии.