Меню
Новости Сирии
Эксперты объяснили, благодаря чему сирийские ПВО отразили атаку «умных» ракет США
Весь мир
Сирия: депутат САР назвала причину возобновления обстрелов Дамаска боевиками
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперты объяснили, благодаря чему сирийские ПВО отразили атаку «умных» ракет США

    574

    Эксперты объяснили, благодаря чему сирийские ПВО отразили атаку «умных» ракет США

    Дамаск, 15 апреля. Военные эксперты проанализировали эффективность произведенных в Советском Союзе сирийских средств ПВО, уничтоживших 71 из 103 ракет, выпущенных Соединенными Штатами, Великобританией и Францией.

    Отмечается, что для отражения атаки правительственные войска использовали зенитные ракетные комплексы (ЗРК) советского производства: С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса».

    Глава оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил весомый вклад России в эффективную работу ПВО.

    «За последние полтора года Россия полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает её совершенствовать»,  — отметил Рудской.

    С ним соглашается заместитель директора Института США и Канады РАН, генерал-майор запаса Павел Золотарев.

    «С большой вероятностью Россия помогла Сирии восстановить боеспособность переданных в 1970-е годы комплексов и провела надлежащее обучение личного состава войск ПВО. Сирийцы хорошо поработали, правда, многое указывает, что западная коалиция неважно подготовилась к нанесению ударов», — цитирует RT.

    Ранее сообщалось о военной агрессии Соединенных Штатов против Сирии.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

    Действия западных стран в Сирии нарушают устав ООН – Путин

    23:13   14 Апреля 2018
    1336
    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    «Вы создаете опасные мифы»: Небензя объяснил, почему СБ ООН отклонил резолюцию РФ по Сирии

    21:00   14 Апреля 2018
    2665
    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    «Вы лжецы и лицемеры»: Сирия в Совбезе ООН призвала к ответу США, Британию и Францию

    20:55   14 Апреля 2018
    2854
    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Сирии. Онлайн-трансляция

    18:21   14 Апреля 2018
    13579