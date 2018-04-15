Сирия: СМИ сообщили о гибели 20 человек при взрыве в Алеппо

Дамаск, 15 апреля. По меньшей мере меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва в городе Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что инцидент произошел на тренировочном лагере иранских военнослужащих. На месте происшествия работают бригады скорой помощи, а также спасательные службы.

ТАСС отмечает, что информация о причинах трагедии пока не поступает. Официальные источники к настоящему моменту не подтвердили факт гибели 20 человек в Алеппо, — сообщает агентство.

Ранее стало известно о взрыве в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики.