Сирия: Трамп и Макрон обсудили удары по САР и борьбу с ИГ

Вашингтон, 15 апреля. Пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили удары по Сирии и договорились продолжать совместные действия по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ).

«Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить коллективный ответ на использование химического оружия сирийским президентом Башаром Асадом 7 апреля», — говорится в сообщении американской администрации.

Отмечается, что собеседники подтвердили, что совместные авиаудары были успешными и необходимыми для сдерживания сирийского главы от любых дальнейших действий по использованию химического оружия.

Ранее Газета.ру сообщала, что официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что для возвращения к политическому процессу необходимо, чтобы сирийское правительство задекларировало находящееся у него химическое оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.