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Сирия: военкор рассказал о ситуации на авиабазе «Думейр» под Дамаском, выдержавшей удары США
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    Сирия: военкор рассказал о ситуации на авиабазе «Думейр» под Дамаском, выдержавшей удары США

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    Сирия: военкор рассказал о ситуации на авиабазе «Думейр» под Дамаском, выдержавшей удары США

    Дамаск, 15 апреля. Военный корреспондент Александр Коц, прилетевший в Сирию за пять часов до начала операции Соединенных Штатов и союзников, рассказал о ситуации на авиационной базе «Думейр», выдержавшей ракетные удары.

    По словам военкора, несмотря на то, что уже третьи сутки Сирия ожидала начала ракетных ударов, с воздуха сияющая огнями Латакия ничем не выдавала тревожного ожидания. Однако самолет с журналистом приземлился на российской авиабазе «Хмеймим» с соблюдением всех мер предосторожности. Огни на борту погашены, шторки закрыты.

    Коц отметил, что с военного аэродрома периодически взлетали самолеты, патрулирующие сирийское небо.

    Во время поездки на авиабазу «Думейр» из Латакии они проехали мимо других атакованных ранее аэродромов, находящихся в провинции Хомс — это база «Тифор» и аэродром «Шайрат».

    Он подчеркнул, что сирийская ПВО в этот раз сработала безупречно, и ни одна из ракет, запущенных западной коалицией, не достигла как этих аэродромов, так и «Думейра»

    Доказательством этого является то, что на авиабазе, которую атаковали США и их союзники нет ни одной выбоины во взлетно-посадочной полосе.

    Пережив ночную атаку, сирийские бойцы играют в футбол на площадке перед ангарами.

    «Конечно все это время мы были на дежурстве и в любой момент были готовы реагировать. Я даже за их заявлениями не следил - какая разница, что там пишет Трамп в Твиттере. У нас свои инструкции», — цитирует газета «Комсомольская правда» командира расчета ЗРК «Бук» на аэродроме майора Мухамеда.

    Вместе с ним корреспондент проехался по базе, убедившись в ее функциональности.

    «Самую дальнюю ракету засекли в 26 километрах от аэродрома, самую ближнюю — в 12. Всего 12 ракет, и шли они ниже пяти километров, создавая при этом ложные цели. Но экипаж сумел отличить истинные цели, я как командир ждал момента, когда можно было дать команду открывать огонь», — рассказал военный о событиях прошлой ночи.

    Ранее сообщалось, что в субботу Соединенные Штаты, Великобритания и Франция начали операцию в Сирии. По словам президента США Дональда Трампа, операция будет продолжена до тех пор, пока Дамаск не прекратит использование химического оружия.

    Автор: Ирина Новикова
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