«Краснодар» уверенно победил «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу

Краснодар, 15 апреля. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле нанес поражение тульскому «Арсеналу» в матче 26-го тура российской премьер-лиги — 3:0. Голы забивали Классон, Петров и Лаборде.

Победа над «канонирами» позволила команде Мурада Мусаева удержаться на третьем месте, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Питерский «Зенит» отстает от «Краснодара» на два очка, в распоряжении у подопечных Роберто Манчини игра в запасе.

Лидером чемпионата остается «Локомотив». В рамках 26-го тура «железнодорожники» победили столичное «Динамо» со счетом 4:0.

Ранее московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы. Об этом писала Газета.ru.