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«Краснодар» уверенно победил «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу
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    «Краснодар» уверенно победил «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу

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    «Краснодар» уверенно победил «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу

    Краснодар, 15 апреля. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле нанес поражение тульскому «Арсеналу» в матче 26-го тура российской премьер-лиги — 3:0. Голы забивали Классон, Петров и Лаборде.

    Победа над «канонирами» позволила команде Мурада Мусаева удержаться на третьем месте, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Питерский «Зенит» отстает от «Краснодара» на два очка, в распоряжении у подопечных Роберто Манчини игра в запасе.

    Лидером чемпионата остается «Локомотив». В рамках 26-го тура «железнодорожники» победили столичное «Динамо» со счетом 4:0.

    Ранее московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» и вылетел из Лиги Европы. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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