Дамаск, 15 апреля. Освобождение пригорода Дамаска Восточная Гута в Сирийской Арабской Республике стало великой победой в деле искоренения международного терроризма. Такое заявление сделало командование сирийских правительственных войск.

Отмечается, что народ Сирии естественным образом сплотился вокруг армии САР в борьбе с международным терроризмом. К настоящему моменту Восточная Гута полностью зачищена от боевиков, — указывается в заявлении.

«Мы вновь подтверждаем, что сирийская армия не прекратит борьбу с терроризмом и будет искоренять его там, где он продолжает оставаться на сирийской земле», — подчеркивается в заявлении командования САА.

Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин осудил военную агрессию Вашингтона, Лондона и Парижа против Сирийской Арабской Республики. Об этом писала Газета.ru.