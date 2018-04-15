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Политика
Освобождение Восточной Гуты стало великой победой в искоренении терроризма — командование САА
Политика
Освобождение Восточной Гуты стало великой победой в искоренении терроризма — командование САА
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    Освобождение Восточной Гуты стало великой победой в искоренении терроризма — командование САА

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    Освобождение Восточной Гуты стало великой победой в искоренении терроризма — командование САА

    Дамаск, 15 апреля. Освобождение пригорода Дамаска Восточная Гута в Сирийской Арабской Республике стало великой победой в деле искоренения международного терроризма. Такое заявление сделало командование сирийских правительственных войск.

    Отмечается, что народ Сирии естественным образом сплотился вокруг армии САР в борьбе с международным терроризмом. К настоящему моменту Восточная Гута полностью зачищена от боевиков, — указывается в заявлении.

    «Мы вновь подтверждаем, что сирийская армия не прекратит борьбу с терроризмом и будет искоренять его там, где он продолжает оставаться на сирийской земле», — подчеркивается в заявлении командования САА.

    Накануне президент Российской Федерации Владимир Путин осудил военную агрессию Вашингтона, Лондона и Парижа против Сирийской Арабской Республики. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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