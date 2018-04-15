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Сирия: гуманитарная операция в Гуте продолжается, несмотря на удары коалиционных сил по Дамаску
Политика
Освобождение Восточной Гуты стало великой победой в искоренении терроризма — командование САА
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    Сирия: гуманитарная операция в Гуте продолжается, несмотря на удары коалиционных сил по Дамаску

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    Сирия: гуманитарная операция в Гуте продолжается, несмотря на удары коалиционных сил по Дамаску

    Дамаск, 15 апреля. Начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что гуманитарная операция в Восточной Гуте не останавливается, несмотря на ракетные удары коалиционных сил по Дамаску и пригородам.

    По его словам, работа по нормализации гуманитарной ситуации продолжается и в других районах Сирии. В субботу российские военные передали мирным жителям гуманитарную помощь, в частности, продукты и питьевую воду, а также оказали нуждающимся медицинскую помощь.

    Напомним, что под утро субботу самолеты и корабли вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

    Ранее Газета.ру сообщала, что постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что США, Британия и Франция атакой по Сирии помогают террористам.

    Автор: Ирина Новикова
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