Сирия: гуманитарная операция в Гуте продолжается, несмотря на удары коалиционных сил по Дамаску

Дамаск, 15 апреля. Начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что гуманитарная операция в Восточной Гуте не останавливается, несмотря на ракетные удары коалиционных сил по Дамаску и пригородам.

По его словам, работа по нормализации гуманитарной ситуации продолжается и в других районах Сирии. В субботу российские военные передали мирным жителям гуманитарную помощь, в частности, продукты и питьевую воду, а также оказали нуждающимся медицинскую помощь.

Напомним, что под утро субботу самолеты и корабли вооруженных сил США совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.

Ранее Газета.ру сообщала, что постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что США, Британия и Франция атакой по Сирии помогают террористам.