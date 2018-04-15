Лондон, 15 апреля. Якобы имевшее место в Сирии применение химического оружия было постановкой западных стран. Такое мнение высказал посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью для британского канала Channel 4.

По его словам, обвинения в адрес Башара Асада являются бездоказательными. Дипломат также призвал к тщательному и объективному расследованию в Восточной Гуте.

«Мы с радостью примем любые выводы ОЗХО, и мы считаем, что всё случившееся в Думе — постановка», — заключил Яковенко, слова которого цитирует RT.

Следует отметить, что именно бездоказательные обвинения в применении химического оружия послужили основанием для ударов США и их союзников по Сирии.

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