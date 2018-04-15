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Политика
«Химическая атака» в Сирии была постановкой — посол РФ в Великобритании
Политика
Освобождение Восточной Гуты стало великой победой в искоренении терроризма — командование САА
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    «Химическая атака» в Сирии была постановкой — посол РФ в Великобритании

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    «Химическая атака» в Сирии была постановкой — посол РФ в Великобритании

    Лондон, 15 апреля. Якобы имевшее место в Сирии применение химического оружия было постановкой западных стран. Такое мнение высказал посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью для британского канала Channel 4.

    По его словам, обвинения в адрес Башара Асада являются бездоказательными. Дипломат также призвал к тщательному и объективному расследованию в Восточной Гуте.

    «Мы с радостью примем любые выводы ОЗХО, и мы считаем, что всё случившееся в Думе — постановка», — заключил Яковенко, слова которого цитирует RT.

    Следует отметить, что именно бездоказательные обвинения в применении химического оружия послужили основанием для ударов США и их союзников по Сирии.

    Президент России Владимир Путин осудил акт агрессии Соединенных Штатов против суверенного государства. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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