«Химическая атака» в Сирии была постановкой — посол РФ в Великобритании
Лондон, 15 апреля. Якобы имевшее место в Сирии применение химического оружия было постановкой западных стран. Такое мнение высказал посол России в Великобритании Александр Яковенко в интервью для британского канала Channel 4.
По его словам, обвинения в адрес Башара Асада являются бездоказательными. Дипломат также призвал к тщательному и объективному расследованию в Восточной Гуте.
«Мы с радостью примем любые выводы ОЗХО, и мы считаем, что всё случившееся в Думе — постановка», — заключил Яковенко, слова которого цитирует RT.
Следует отметить, что именно бездоказательные обвинения в применении химического оружия послужили основанием для ударов США и их союзников по Сирии.
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